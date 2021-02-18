Дизайнерам удалось полностью изменить планировку помещения. Этот интерьер выглядит очень уютным и немного скандинавским – в нем комфортно жить и принимать гостей.

Для архитектора работа над этим проектом стала возможностью коренным образом изменить планировку. Владельцы хотели интерьер белого цвета, но дизайнер посоветовал добавить стенам определенного оттенка. Акцентный оттенок на стенах помогает избежать ощущения больничной атмосферы.

Стильно Ванна из глины и полная натуральность: как выглядит экологичный интерьер дома в Лондоне



Интерьер в белом цвете / Фото Murator

Квартира расположена в новостройке в центре Чернигова. Здесь удалось сделать современный и стильный интерьер: уютный, светлый, веселый и немного скандинавский.



Плетеные подвесные качели / Фото Murator

В начальной версии планирования все комнаты были закрытыми. Во время ремонта снесли часть стен, соединили гостиную с кухней, а некоторые комнаты – расширили.



Обеденная зона на кухне / Фото Murator

В полностью белой гостиной интересным акцентным элементом стали плетеные качели, прикрепленные к потолку.



Кухню соединили с гостиной / Фото Murator

Кухонный остров отделяет зону кухни от комнаты. На кухне привлекает внимание черный ретро-холодильник.



Кухня с ретро-холодильником / Фото Murator

По теме Белая кухня и аксессуары от IKEA: фото интерьера квартиры в Киеве

Скандинавских акцентов в интерьер добавляют различные зеркала в оригинальных рамах, подушки с характерными мотивами, черно-белая гамма цветов с вкраплениями дерева, а также плетеные элементы.



Санузел с плиткой из Марокко / Фото Murator