Современный интерьер спокойных оттенков, удобство и комфорт – такой сделали современную квартиру для аренды. Кроме того, дизайнеры хотели достичь полной эргономичности.

Источник: The Village

Как сообщает журнал The Village, квартира расположена в ЖК "Французский квартал", вблизи Лыбидской площади. Автором проекта стал дизайнер Олесь Кунцевич.

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Белый цвет визуально расширяет небольшую площадь / Фото The Village

В доме использовали ограниченный набор цветов – чтобы охватить максимальное количество потенциальных арендаторов. Основным цветом выбрали белый – он помог визуально расширить площадь небольшой квартиры.



Деревянная кухня со встроенной техникой / Фото The Village

Главной "изюминкой" квартиры стал деревянный куб, в котором разместили кухню и хозяйственный шкаф. Эту идею использовали еще и для того, чтобы скрыть большой короб вентиляционного канала.



Куб со встроенной кухней и шкафом / Фото The Village



Спальню выполнили в той же цветовой гамме, что и остальную квартиру / Фото The Village

Корпусная мебель в квартире выполнена на заказ. Предпочтение отдавалось украинским производителям: ведь они предлагают более низкую цену и хорошее качество.



Стулья – реплика известной фабрики Gubi / Фото The Village

Бюджет ремонта составил 35 000 долларов. 15 из них ушло на строительные работы и ремонт, а остальные – на сантехнику и мебель.

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