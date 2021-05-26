Испанский дизайнерская студия KRI создала проект квартиры, которая была построена в 1920-х годах в Мадриде. Жилой дом построен на первом этаже бывшего свинцового завода в старой промышленной зоне в районе Лавапие.

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Во время ремонта KRI удалил перегородки и подвесные гипсовые потолки, обнаружив скрытые ранее каталонские своды . Основное пространство состоит из кухни, столовой и гостиной, которые расположены в едином открытом пространстве. В пространстве использовали белый цвет для потолка и стен, оттенок зеленного в ванной и деревянный пол. Кроме того, новые проемы на фасаде усиливают взаимосвязь между помещениями и внешним миром, что еще больше расширяет использование жилого пространства.

Деревянные ролеты защищают окна от солнечных лучей / Фото designboom.com

Большое количество дневного света наполняет пространство свежестью и легкостью / Фото designboom.com

Великолепная кухня этой квартиры выступает, как пространство для общения и меняет традиционное представление о функциональном значении , как закрытых служебных помещений. Кухня со шлифованной латуни выступает главным элементом дома. Белый цвет на стенах и потолке этого дома создает умиротворяющую атмосферу и подчеркивает внимание этого кухонного элемента из латуни.

Золотой цвет и природные материалы создают незабываемую атмосферу / Фото designboom.com

Такую кухню жалко и пачкать! / Фото designboom.com

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Санузел цвета травы с круглой нишей и зеркалом / Фото designboom.com