10 дизайнерских решений, которые не решают проблемы, а делают их еще больше: курьезные фото
Когда жилье слишком маленькое, приходится придумывать различные способы разместить в нем необходимые вещи. Иногда такой дизайн становится смешным, а иногда – даже опасным.
Источник: Boredpanda
Предлагаем подборку оригинального дизайна, который поражает своим остроумием.
Необычно Водопад вместо дверей: в ОАЭ построили роскошную виллу на искусственном острове
Туалет, у которого экзистенциальный кризис
Напоминает сцену из арт-хаусного кино / Фото Boredpanda
Жизнь на краю пропасти
Отличный способ проводить больше времени на свежем воздухе / Фото Boredpanda
Усаживайтесь поудобнее
Эти диваны очень практичны и никогда не загрязнятся, особенно потому, что ими никто не пользуется / Фото Boredpanda
Стиральная машинка, которая экономит пространство
Вот только дом немного шатается, когда вы стираете / Фото Boredpanda
Волшебный портал
Этот душ немного вылез за пределы текстур / Фото Boredpanda
Кондиционер с подогревом
Никакие новомодные приборы не заставят жителей квартиры снять со стены ковер / Фото Boredpanda
Телевизор с плоским экраном
Продать этот телевизор через доску объявлений, видимо, не удастся / Фото Boredpanda
Никакого душа стоя
Если вам не повезло быть выше, чем душ, придется принимать его сидя / Фото Boredpanda
Надежные двери
Через эти бронированные двери теперь в дом точно никто не попадет / Фото Boredpanda
Туалет на чердаке
Вариант размещения санузла в маленькой квартире / Фото Boredpanda
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