Когда жилье слишком маленькое, приходится придумывать различные способы разместить в нем необходимые вещи. Иногда такой дизайн становится смешным, а иногда – даже опасным.

Источник: Boredpanda

Предлагаем подборку оригинального дизайна, который поражает своим остроумием.

Необычно Водопад вместо дверей: в ОАЭ построили роскошную виллу на искусственном острове

Туалет, у которого экзистенциальный кризис



Напоминает сцену из арт-хаусного кино / Фото Boredpanda

Жизнь на краю пропасти



Отличный способ проводить больше времени на свежем воздухе / Фото Boredpanda

Усаживайтесь поудобнее



Эти диваны очень практичны и никогда не загрязнятся, особенно потому, что ими никто не пользуется / Фото Boredpanda

Стиральная машинка, которая экономит пространство



Вот только дом немного шатается, когда вы стираете / Фото Boredpanda

Волшебный портал



Этот душ немного вылез за пределы текстур / Фото Boredpanda

Кондиционер с подогревом



Никакие новомодные приборы не заставят жителей квартиры снять со стены ковер / Фото Boredpanda

Телевизор с плоским экраном



Продать этот телевизор через доску объявлений, видимо, не удастся / Фото Boredpanda

Никакого душа стоя



Если вам не повезло быть выше, чем душ, придется принимать его сидя / Фото Boredpanda

Надежные двери



Через эти бронированные двери теперь в дом точно никто не попадет / Фото Boredpanda

Туалет на чердаке



Вариант размещения санузла в маленькой квартире / Фото Boredpanda

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