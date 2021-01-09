Ковры, которые заставят вас чувствовать себя неловко: забавная подборка с фото
Фотографии этих ковров сделали посетители различных отелей. Все их объединяет одно: хочется спросить, какой дизайнер это придумал.
Все время от времени попадают в ситуацию, когда желанная комната в отеле оказывается не такой, как на картинке. Подборку смешного и откровенно некомфортного дизайна предлагает ресурс Boredpanda.
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Ковер, который заставит вас опьянеть
Узор на этом ковре двоится в глазах даже у самого трезвого человека / Фото Boredpanda
Попробуй не упади
Тот, кто разместил этот ковер на лестнице, не слишком любит людей / Фото Boredpanda
Сцена преступления
Размещать красные декоративные пятна на ковре – очень плохая идея / Фото Boredpanda
Что было под этой кроватью?
И как доказать гостям, что ковер всего лишь сделали в одной цветовой гамме с покрывалом на кровати / Фото Boredpanda
Кто-то не добежал до туалета
Дизайнерам такая идея казалась блестящей, но посетители так не считают / Фото Boredpanda
Психоделическая картинка
В этом коридоре главное – держать равновесие, а еще дизайнер забыл на картинке курсор от мышки / Фото Boredpanda
Куда побежала жертва
Не самая лучшая идея узора на ковре, кажется, здесь кто-то пробежал, истекая кровью / Фото Boredpanda
Шторы вашей мечты
Не совсем ковер, но тоже пополняет копилку кровавого декора / Фото Boredpanda
Коровья шкура
Если вам показалось, что это какие-то неприятные пятна, то вам всего лишь показалось / Фото Boredpanda
Это точно новый ковер?
Дизайнеры подобрали не слишком удачный узор для этого пола / Фото Boredpanda
Гости, мы вас ненавидим
Поставить ногу на нужную ступеньку здесь просто нереально / Фото Boredpanda
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