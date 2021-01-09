Фотографии этих ковров сделали посетители различных отелей. Все их объединяет одно: хочется спросить, какой дизайнер это придумал.

Все время от времени попадают в ситуацию, когда желанная комната в отеле оказывается не такой, как на картинке. Подборку смешного и откровенно некомфортного дизайна предлагает ресурс Boredpanda .

Похоже В этих отелях что-то пошло не так: 13 комнат с забавным дизайном

Ковер, который заставит вас опьянеть



Узор на этом ковре двоится в глазах даже у самого трезвого человека / Фото Boredpanda

Попробуй не упади



Тот, кто разместил этот ковер на лестнице, не слишком любит людей / Фото Boredpanda

Сцена преступления



Размещать красные декоративные пятна на ковре – очень плохая идея / Фото Boredpanda

Что было под этой кроватью?



И как доказать гостям, что ковер всего лишь сделали в одной цветовой гамме с покрывалом на кровати / Фото Boredpanda

Кто-то не добежал до туалета



Дизайнерам такая идея казалась блестящей, но посетители так не считают / Фото Boredpanda

Психоделическая картинка



В этом коридоре главное – держать равновесие, а еще дизайнер забыл на картинке курсор от мышки / Фото Boredpanda

Куда побежала жертва



Не самая лучшая идея узора на ковре, кажется, здесь кто-то пробежал, истекая кровью / Фото Boredpanda

Шторы вашей мечты



Не совсем ковер, но тоже пополняет копилку кровавого декора / Фото Boredpanda

Коровья шкура



Если вам показалось, что это какие-то неприятные пятна, то вам всего лишь показалось / Фото Boredpanda

Это точно новый ковер?



Дизайнеры подобрали не слишком удачный узор для этого пола / Фото Boredpanda

Гости, мы вас ненавидим



Поставить ногу на нужную ступеньку здесь просто нереально / Фото Boredpanda