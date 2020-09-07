Купейные места в центре Хиросимы: в Японии открыли отель с миниатюрными номерами – фото
Вблизи центра печально известного японского города Хиросима открыли отель с миниатюрными номерами. Комната здесь состоит только из кровати, под которую можно сложить свои вещи. Сами номера расположены как места в купе поезда, а интерьер обшит деревом. Больше о миниатюрном отеле в Японии – читайте в материале.
Отель расположен просто рядом с Мемориалом мира в Хиросиме, где в 1945 году была сброшена атомная бомба, пишет Archdaily.
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Здесь нет постоянного персонала, но места можно бронировать через интернет. В безымянном отеле кроме номеров есть большая зона на первом этаже. Внизу есть рецепция, лаунж-зона и столовая для жителей.
В отеля нет официального названия, хотя владельцы склоняются к простому варианту / Фото Archdaily
Владельцы гест-хауса таким образом надеются привлечь туристов в Хиросиму.
Первый этаж в отеле довольно просторный / Фото Archdaily
Каждый номер имеет столько места, чтобы вместить двуспальную кровать. Под матрасом место для чемодана и личных вещей жителя, сам интерьер здесь полностью обшит деревом.
Места здесь действительно мало / Фото Archdaily
У комнат также нет двери, а приватность может обеспечить разве что специальная штора. Туалет и ванная в отеле общие.
Душевых комнат и туалетов в отеле несколько / Фото Archdaily
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По словам разработчиков, цена на проживание здесь намного дешевле по сравнению с другими отелями в городе.
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