Вблизи центра печально известного японского города Хиросима открыли отель с миниатюрными номерами. Комната здесь состоит только из кровати, под которую можно сложить свои вещи. Сами номера расположены как места в купе поезда, а интерьер обшит деревом. Больше о миниатюрном отеле в Японии – читайте в материале.

Отель расположен просто рядом с Мемориалом мира в Хиросиме, где в 1945 году была сброшена атомная бомба, пишет Archdaily.

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Здесь нет постоянного персонала, но места можно бронировать через интернет. В безымянном отеле кроме номеров есть большая зона на первом этаже. Внизу есть рецепция, лаунж-зона и столовая для жителей.

В отеля нет официального названия, хотя владельцы склоняются к простому варианту / Фото Archdaily

Владельцы гест-хауса таким образом надеются привлечь туристов в Хиросиму.

Первый этаж в отеле довольно просторный / Фото Archdaily

Каждый номер имеет столько места, чтобы вместить двуспальную кровать. Под матрасом место для чемодана и личных вещей жителя, сам интерьер здесь полностью обшит деревом.

Места здесь действительно мало / Фото Archdaily

У комнат также нет двери, а приватность может обеспечить разве что специальная штора. Туалет и ванная в отеле общие.

Душевых комнат и туалетов в отеле несколько / Фото Archdaily

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По словам разработчиков, цена на проживание здесь намного дешевле по сравнению с другими отелями в городе.