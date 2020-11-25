Как выглядит стильная современная кухня: названы основные признаки
Сочетание цветов, огромная плитка и индукционные поверхности – узнайте, что дизайнеры советуют использовать в интерьере современной кухни.
Дизайнер Богдан Антонов в своем Instagram рассказывает, как выглядит трендовая кухня.
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Шкафы до потолка
Стильные и практичные шкафы до потолка / Фото okmebel.kiev.ua
Это решение не только выглядит стильно. Оно является практичним: вы создаете дополнительное пространство для хранения. Еще одно неочевидное преимущество – теперь не будет пыли на кухонных шкафчиках.
Встроенная техника
Удобная и стильная встроенная техника / Фото kuhni-econom
Без нее невозможно представить современную кухню. Такая техника позволяет создать стильную композицию интерьера. Кроме того, встроенная техника не имеет щелей и стыков – а это значительно сократит время на уборку.
Матовые фасады
Многие люди думают, что за матовыми фасадами сложно ухаживать. Действительно, уход немного отличается, однако он достаточно прост.
Матовые фасады на пике популярности / Фото KBTM
С точки зрения стиля, матовые фасады очень актуальны. Поэтому смело выбирайте их, чтобы создать современный интерьер.
Большая плитка для фартука
Существуют плитки размером даже более 3 метров. Дизайнеры предлагают закрывать весь фартук одним таким листом.
Кухонный фартук из керамогранита / Фото www.altagamma.by
Крупноформатную плитку делают из керамогранита. У нее очень современный вид.
Индукционная поверхность
Дизайнеры советуют выбирать индукционную плиту / Фото Tehnikaportal
Выберите индукционную плиту, а не газовую. Она имеет много преимуществ, является безопасной и красивой.
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Двухцветный дизайн
Современная двухцветная кухня / Фото mebelist.net
Дизайнеры утверждают, что время одноцветных кухонь прошло. Сегодня актуально сочетать основной цвет и дополнительный в роли акцента.
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