Сочетание цветов, огромная плитка и индукционные поверхности – узнайте, что дизайнеры советуют использовать в интерьере современной кухни.

Дизайнер Богдан Антонов в своем Instagram рассказывает, как выглядит трендовая кухня .

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Шкафы до потолка



Стильные и практичные шкафы до потолка / Фото okmebel.kiev.ua

Это решение не только выглядит стильно. Оно является практичним: вы создаете дополнительное пространство для хранения . Еще одно неочевидное преимущество – теперь не будет пыли на кухонных шкафчиках .

Встроенная техника



Удобная и стильная встроенная техника / Фото kuhni-econom

Без нее невозможно представить современную кухню. Такая техника позволяет создать стильную композицию интерьера . Кроме того, встроенная техника не имеет щелей и стыков – а это значительно сократит время на уборку .

Матовые фасады

Многие люди думают, что за матовыми фасадами сложно ухаживать. Действительно, уход немного отличается , однако он достаточно прост.



Матовые фасады на пике популярности / Фото KBTM

С точки зрения стиля, матовые фасады очень актуальны . Поэтому смело выбирайте их, чтобы создать современный интерьер.

Большая плитка для фартука

Существуют плитки размером даже более 3 метров . Дизайнеры предлагают закрывать весь фартук одним таким листом .



Кухонный фартук из керамогранита / Фото www.altagamma.by

Крупноформатную плитку делают из керамогранита . У нее очень современный вид.

Индукционная поверхность



Дизайнеры советуют выбирать индукционную плиту / Фото Tehnikaportal

Выберите индукционную плиту, а не газовую . Она имеет много преимуществ, является безопасной и красивой.

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Двухцветный дизайн



Современная двухцветная кухня / Фото mebelist.net