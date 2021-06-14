Кухня в одну линию: 10 современных вариантов с примерами

Кухни с одной стенкой – это самый простой тип планирования, экономит больше пространства по сравнению с другими конфигурациями. Такое решение позволит избежать беспорядка и держать вся необходимая посуда и технику на одной плоскости, ускоряет время приготовления пищи.

Такие решения часто используются как для небольших кухонных помещений, так и в открытых пространствах, поскольку дают возможность создавать отдельные зоны с разным назначением. При проектировании подобных кухонь, современные дизайнеры активно экспериментируют с формами, цветами и текстурами, что из этого получается – смотрите в подборке фото.

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Кухня в одну линию от Naruse Inokuma Architects



Япония, архитектурное бюро Naruse Inokuma Architects / Фото Dezeen

Цементная необработанная стена, сосновый пол и перегородки из фанеры, полностью утилизировали дизайн этой кухни. Соответствующий вид получил и столовый гарнитур, который переходит в просторную столовую.

Вместо стандартных шкафов с дверцами, проект предлагает длинные деревянные полки и консольную рабочую поверхность. Продолговатая кухня позволяет разместить вдоль стенки все необходимое: от духовки с вытяжкой до декора с глины.

Серая кухня в одну линию



Проект во Франции, авторы – Septembre / Фото Dezeen

Раньше кухня этой квартиры была отгорожена специальной перегородкой. Архитекторы убрали ее, чтобы создать отрытое пространство. Сегодня кухня поделена на зоны ненавязчивым способом: пол в зоне приготовления пищи залит бетоном, тогда как для столовой использовано паркетные доски. Трубы являются напоминанием о старом планировании, но благодаря цветам, архитекторам удалось интегрировать их в общий интерьер.

Настенные шкафы учитывают окно и не заслоняют свет, а мраморный фартук делает кухню еще просторнее.

Бюджетный вариант – мебель из фанеры



Лондон, дизайн-проект – Лариса Джонстон / Фото Dezeen

Если вам казалось, что фанера – это скучно, обратите внимание на этот проект. Минимум цветов и текстур, отсутствие ручек и сдержанная облицовка фартука нержавеющей сталью, совершенно не портит интерьер кухни.

Теплый тон фанеры контрастирует с индустриальным холодным полом из бетона – это и помогает осовременить интерьер.

Геометрическая кухня в один ряд от Studio Razavi



Квартира 17 века во Франции, проект – Studio Razavi / Фото Dezeen

Французские апартаменты со старинным камином на кухне, были дополнены стенкой цвета морской волны. Во сланцевой столешнице спрятан ряд вместительных шкафчиков для хранения необходимых кухонных принадлежностей.

Фартук кухни украшен специальной геометрической композицией, которая сочетает базовые цвета проекта.

Кухня из фанеры в горном доме для отдыха



США, авторы проекта – Rock LA / Фото Dezeen

Сделать кухню под остроконечной крышей коттеджа – задача не из легких. Тем не менее дизайнеры этого проекта справились с поставленной задачей. Они решили открыть пространство и поместить сюда фанерные стеллажи, шкафы и ящики.

Деревянная кухня в одну линию от Дэвида Ван Галена



Дом в США, автор – Дэвид Ван Гален / Фото Dezeen

Решение использовать стену с окнами для обустройства кухонного гарнитура оказалось более чем удачным. Типичный фартук в этом проекте заменили окна, напоминающие, что дом находится посреди леса.

Кухня с элементами мастерской



Великобритания, разработчик – компания SAM Architects / Фото Dezeen

Кухня в одну линию – это лучшая возможность экспериментировать с мебелью. В этом проекты вместо однотонных блоков, архитекторы использовали фанеру и задние перфорированные стенки для стеллажей, которые стали функциональным фоном для хранения кухонных гаджетов.

Пастельная зелень в дизайне кухни



Апартаменты Waterfront Nikis в Греции / Фото Dezeen

Мебель в пастельно-зеленых тонах была использована для создания контраста с геометрической плиткой, которая изначально была заложена в пол дома.

Кухня имеет традиционную конструкцию с рядом верхних и нижних шкафов.

Минималистичные линии для одностенной кухни



Великобритания, проект – компания EBBA Architects / Фото Dezeen

Один ряд мебели из различных материалов соединяет между собой кухню и гостиную. Для фартука использован такой же белый материал, как и для рабочих поверхностей.

Ателье Fala создало кухню с видом на двор



Квартира в Португалии, архитекторы – Fala Atelier / Фото Dezeen

Место для приготовления пищи может быть абсолютно компактным. Именно это доказывает проект португальских архитекторов.

Мраморный фартук с темными прожилками и двухцветные шкафы создают необыкновенную палитру, а чтобы расширить пространство, владельцы всегда могут раздвинуть стеклянные двери, которые ведут на террасу.