Этот ресторан в Миле, что в Китае, можно назвать художественной инсталляцией. Основной акцент в дизайне делают кирпичи, из которых выложили своеобразное интерьерное произведение искусства.

Автором проекта стала гонконгская архитектурная студия Cheng Chung Design. Они сделали стильный ресторан и выставочное пространство в подвальном помещении.

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В одном из таких оригинальных зданий расположен ресторан / Фото Dezeen

Интерьер ресторана под названием 50% Cloud Artists Lounge напоминает пещеру.

Здания, в одном из которых сделали ресторан, тоже необычные. Внешне они напоминают гигантские курганы термитов.



Эти сооружения напоминают гнезда термитов / Фото Dezeen

В интерьере ресторана воздержались от цветовых акцентов или кричащих деталей. Все служит для того, чтобы сохранить и подчеркнуть особую атмосферу здания.



В ресторане все стены выложены кирпичом / Фото Dezeen

Кирпичные стены стали выставочной ареной для многочисленных произведений искусства, продемонстрированых здесь.



Единственным украшением стен стал естественный свет / Фото Dezeen

Бар, стулья и столы воспроизводят форму изгибов стен и потолка, а также круглых отверстий в крыше. Единственной декорацией стен стал свет, который проникает через световые люки. Изменение цвета и насыщенности света можно чувствовать в течение дня.



Таинственная атмосфера ресторана / Фото Dezeen

Современное решение Новое и старинное: к историческому зданию добавили стильную кухню из дерева и стекла

В интерьере использовали простую мебель холодных оттенков. Ее изогнутые корпуса воспроизводят форму строений.