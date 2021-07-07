Крошечный лофт в историческом центре Киева: фото проекта

16:14

Исходное планировка квартиры, площадью 35 квадратных метров, было слишком крохотным, чтобы разместить здесь прихожая, санузел, гардероб, зал с кухней и спальню. Однако архитекторы из студии 33BY ARCHITECTURE нашли оптимальное решение, чтобы вместить в помещении все необходимое. Как им это удалось – дальше.