Крошечный лофт в историческом центре Киева: фото проекта
Источник:Homedesignso
Исходное планировка квартиры, площадью 35 квадратных метров, было слишком крохотным, чтобы разместить здесь прихожая, санузел, гардероб, зал с кухней и спальню. Однако архитекторы из студии 33BY ARCHITECTURE нашли оптимальное решение, чтобы вместить в помещении все необходимое. Как им это удалось – дальше.
Благодаря высоким потолкам исторического здания (3,9 квадратных метров), архитекторы смогли обустроить здесь второй этаж. В результате в квартире прибавилось 14 бонусных квадратных метров.
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Несмотря на небольшую площадь, в квартире поместились все зоны, которые вошли в перечень задач к проекту. На первом этаже выделено небольшой коридор, гардероб, компактный санузел. Кухню архитекторы объединили с гостиной – открытая планировка и отсутствие перегородок в этом случае было единственным возможным решением.
Массивная деревянная столешница отгораживает кухню от гостиной / Фото 33by
Массивная деревянная столешница отгораживает кухню от гостиной / Фото 33by
Подоконники превратились в небольшие столешницы. А балкон дает возможность побыть вне лофтового пространства.
Необработанные стены – признак лофта / Фото 33by
В комнате использовано немало элементов декора / Фото 33by
На втором этаже размещены спальня и шкафы для хранения вещей.
Спальня на втором уровне / Фото 33by
Удобство и функциональность сочетаются в этом проект с мягким лофтом и цветным текстилем.