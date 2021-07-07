Благодаря высоким потолкам исторического здания (3,9 квадратных метров), архитекторы смогли обустроить здесь второй этаж. В результате в квартире прибавилось 14 бонусных квадратных метров.

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Несмотря на небольшую площадь, в квартире поместились все зоны, которые вошли в перечень задач к проекту. На первом этаже выделено небольшой коридор, гардероб, компактный санузел. Кухню архитекторы объединили с гостиной – открытая планировка и отсутствие перегородок в этом случае было единственным возможным решением.



Массивная деревянная столешница отгораживает кухню от гостиной / Фото 33by



Массивная деревянная столешница отгораживает кухню от гостиной / Фото 33by

Подоконники превратились в небольшие столешницы. А балкон дает возможность побыть вне лофтового пространства.



Необработанные стены – признак лофта / Фото 33by



В комнате использовано немало элементов декора / Фото 33by

На втором этаже размещены спальня и шкафы для хранения вещей.



Спальня на втором уровне / Фото 33by

Удобство и функциональность сочетаются в этом проект с мягким лофтом и цветным текстилем.