На узком участке с незаурядными перепадами рельефа можно построить стильный дом. Это доказали польские архитекторы, создавая интересный проект.

Дом в Гданьске, Польша, поражает воображение. Он как бы "стекает" по склону, на котором его должны построить.

Дом нестандартной формы / Фото The best new architects

Проект был создан в 2020 году. Ему дали название MJ House.

Город Гданьск на севере Польши расположен у моря – здесь немало участков с прекрасными видами. Но одновременно рельеф Гданьска довольно непредсказуемый: здесь много склонов и перепадов высот. В одном из таких мест спроектировали MJ House.



Только под определенным ракурсом становится понятной конструкция дома / Фото The best new architects

Этот дом предназначен для комфортного проживания одной семьи. Он прекрасно вписан в рельеф.

Со стороны дороги дом выглядит одноэтажным и минималистичным. Здесь есть большое окно, которое дает много естественного света.

На первом этаже разместили гостиную, а также кухню с балконом. Отсюда можно попасть на -1 этаж, где расположена спальная зона, две ванных комнаты и выход в сад.



Дом можно расположить на крутом склоне / Фото The best new architects

Если посмотреть на дом из сада, становится понятной вся оригинальность конструкции. "Низ" здания имеет большие стеклянные окна, которые открывают вид на побережье.



Оригинальный проект дома на неровном рельефе / Фото The best new architects