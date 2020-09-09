Японская архитектурная фирма Vegahouse представила современный минималистский табурет, используя традиционное ремесло бамбукового ткачества. Табурет Zalue имеет черную железную раму и круглое сиденье, которое легко снять.

Для сохранения индивидуальной красоты этих двух материалов сиденье просто размещают сверху на раме, пишет Dezeen.

Похоже: Многофункциональная мебель: в США создали диван, который превращается в татами – фото

Сиденье подперто центральным кольцом и удерживается на месте тремя ножками, но без физического соединения.



Дизайнер стремился сделать конструкцию очень легкой / Фото Archdaily

По словам дизайнера, болты или другие крепления разрушили бы красоту его творения.

Я считаю, что добавление еще одного элемента будет мешать резкости и деликатной форме стула. Поэтому мы придумали идею просто накрыть табурет бамбуком, это проще и красивее,

– рассказал дизайнер.

Благодаря съемному сиденью, стул можно использовать на открытом воздухе, тогда как три ножки позволяют ему устойчиво стоять даже на неровной земле.



Стулья из бамбука являются редкостью в мире / Фото Archdaily

Сначала дизайнер сомневался, что бамбук способен выдержать человека, но совместно с местными мастерами, они нашли выход из ситуации.



Каркас состоит из трех ножек и большого круга / Фото Archdaily

Вас может заинтересовать: Посвящено греко-римской архитектуре: в Бельгии представили коллекцию мебели из смолы – фото

Чтобы стул не провалился под весом человека, мастера добавили твердое бамбуковое кольцо по кругу, чтобы зафиксировать форму.