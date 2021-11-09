Тщательно подобранное освещение сделает гостиную, спальню или кухню больше и выше, чем они есть на самом деле. Минимальная высота, разрешенная правилами, составляет 250 сантиметров.

Актуально Необычное украшение: стоит ли использовать мох в интерьере

Комнаты с низкими потолками иногда воспринимаются как проблематические. Для них характерны низкие оконные и дверные перемычки, а иногда даже их полное отсутствие. Низкие потолки могут ограничить свободу дизайна интерьера, хотя это не значит, что их нельзя оформить интересно и стильно.

Продуманное пространство / Фото homebook

Оригинальным решением, идеально подходящим для интерьеров с низкими потолками, являются плафоны. В отличие от подвесных потолочных светильников или люстр они занимают мало места. Свет, излучаемый от них, рассеивается по потолку, делает интерьер оптически выше, чем есть на самом деле. Закрепленные на потолке они будут чудно освещать всю комнату. С другой стороны, повесив на стену, они создадут идеальный фон для отображения достойной внимания детали.

Прекрасное сочетание / Фото homebook

На рынке вы найдете плафоны с традиционными лампами в качестве источника света, но все более популярными становятся модели, приспособленные для работы со светодиодами. Последние ценятся за низкую энергоэффективность и экологичность. В зависимости от модели они могут излучать свет разного цвета: от холодного, через нейтральный, до теплого. Благодаря этому мы можем выбрать решение, которое подойдет нам лучше всего.

Креативные решения / Фото homebook

Разнообразные формы имеющихся потолков, изящные линии и узоры, соответствующие разным стилям – от классики до модерна – позволяют найти решение, соответствующее стилю интерьера.