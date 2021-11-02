Креативные решения: как обустроить кухню без окна

Если в вашей кухне нет природного света – не стоит расстраиваться. Есть немало дизайнерских решений, которые внесут в темный интерьер свет и уют.

Для современного дизайна интерьеров кухня без окна не проблема! Есть множество проверенных приёмов, которые помогут исправить любое пространство.

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Такой интерьер всегда имеет потенциал, который следует правильно использовать. Однако не стоит бояться решительных, а иногда и экстравагантных решений.

Какой цвет выбрать?

В маленьком темном интерьере самое главное – правильно подобрать цвета. Кухне без окна не подойдет черный или темно-синий. Вместо этого лучше выбрать светлые оттенки – слоновую кость, ванильный или модный голубой тон. В темной кухне будет отлично смотреться натуральное дерево, добавив ей приятные теплые нотки. Фасады кухонной мебели могут быть слегка блестящими, благодаря чему они будут мягко отражать свет.

Плитка

Обдуманное пространство / Фото homebook

Для облицовки стенок следует выбрать глянцевую плитку. Кроме того, следует обратить внимание на дизайнерское остекление и хромированные поверхности.

Освещение

Отражающие поверхности / Фото homebook

Правильное освещение на кухне – важная задача, пренебрежение которой может привести к опасным последствиям. Настоящим хитом станет разумное сочетание потолочного светильника с настенными бра, галогенной фурнитурой и незаметными светодиодными лентами. Благодаря этому интерьер кухни станет многомерным и более ярким.

Кухонное зеркало

Функциональное решение / Фото homebook

Зеркальная поверхность отлично отражает свет и делает интерьер оптически большим. Если вам нравятся экстравагантные, характерные решения, вы можете поставить стеклопакет даже во всю стену. Зеркало с тонированной рамкой является абсолютно нейтральным дополнением, благодаря чему идеально вписывается в любой интерьер.

Уютный уголок / Фото homebook