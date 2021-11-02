Креативные решения: как обустроить кухню без окна
Источник:homebook
Если в вашей кухне нет природного света – не стоит расстраиваться. Есть немало дизайнерских решений, которые внесут в темный интерьер свет и уют.
Для современного дизайна интерьеров кухня без окна не проблема! Есть множество проверенных приёмов, которые помогут исправить любое пространство.
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Такой интерьер всегда имеет потенциал, который следует правильно использовать. Однако не стоит бояться решительных, а иногда и экстравагантных решений.
Какой цвет выбрать?
В маленьком темном интерьере самое главное – правильно подобрать цвета. Кухне без окна не подойдет черный или темно-синий. Вместо этого лучше выбрать светлые оттенки – слоновую кость, ванильный или модный голубой тон. В темной кухне будет отлично смотреться натуральное дерево, добавив ей приятные теплые нотки. Фасады кухонной мебели могут быть слегка блестящими, благодаря чему они будут мягко отражать свет.
Плитка
Для облицовки стенок следует выбрать глянцевую плитку. Кроме того, следует обратить внимание на дизайнерское остекление и хромированные поверхности.
Освещение
Правильное освещение на кухне – важная задача, пренебрежение которой может привести к опасным последствиям. Настоящим хитом станет разумное сочетание потолочного светильника с настенными бра, галогенной фурнитурой и незаметными светодиодными лентами. Благодаря этому интерьер кухни станет многомерным и более ярким.
Кухонное зеркало
Зеркальная поверхность отлично отражает свет и делает интерьер оптически большим. Если вам нравятся экстравагантные, характерные решения, вы можете поставить стеклопакет даже во всю стену. Зеркало с тонированной рамкой является абсолютно нейтральным дополнением, благодаря чему идеально вписывается в любой интерьер.