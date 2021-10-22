Креативные идеи: какой цвет выбрать для стен в спальне

Стены в спальне – идеальное поле для творческой фантазии. Именно эта комната является тихим оазисом отдыха, пространством, наполненным хорошей энергией, и сокровенным убежищем.

Спальня – это место, где мы можем забыть о трудностях повседневной жизни, успокоить свои чувства и зарядиться энергией на следующий день. Поэтому обустройство спальни остается чрезвычайно важным – как для эстетического опыта, так и для правильного подбора мебели и отделки.

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На комфорт сна может повлиять не только удобная кровать или качественное постельное белье, но и то, как отделаны стены в спальне.

Нежная комната для отдыха / Фото homebook

Такая комната должна вызывать ощущение близости и комфорта, поэтому выбирайте цвета, которые позволяют вам полноценно дышать. Иногда они могут быть приглушенными оттенками пудинга, иногда темными, насыщенными фиолетовыми или красными. Все зависит от ваших предпочтений и стилей интерьера, которые вам нравятся.

Уют для крепкого сна / Фото homebook

Если вы хотите придать интерьеру характер, то стоит обратить внимание на интенсивные тона, которые оживят пространство и придадут ему динамичности. Здесь идеально подойдет цветовая гамма зеленого или темного, глубокого синего цвета.

Невероятная нежность / Фото homebook

Подбирая идею для стен в спальне, помните, что цвета иногда следует сочетать друг с другом. Поэтому не бойтесь "бунтовать" и экспериментировать в поисках желаемого результата.