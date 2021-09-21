Стиль лофт вошел в интерьер благодаря новой жизни фабрик и заводов, которые уже приходили в упадок и разрушались. Давайте посмотрим, что этот стиль может дать нашим домам.

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Планирование

Обычно стиль лофт предполагает полное отсутствие перегородок. Для зонирования пространства используется мебель, цвета и декор. Также лофт экономит пространство благодаря встроенной мебели и полочкам.

Свободное пространство – одна из главных идей лофта / Фото Pinterest

Большие окна

Свет и обзор на окружающую среду – важный элемент стиля лофт. Но стоит знать, что в этом случае окна должны быть панорамными, но не на всю стену. Это позволит сделать подоконник шире и спрятать под ним батареи, устроить зону для чтения и продумать дополнительное место для хранения. Шторы и другие аксессуары для окон здесь излишни.

Большие окна – характерный элемент лофта / Фото Pinterest

Цвет и облицовка

Поскольку лофт имеет индустриальное происхождение, то нет ничего удивительного в том, что одним из его главных акцентов является кирпич. Цветовая гамма здесь также соответствующая: наибольшей популярностью пользуются черный, серый, коричневый и белый.

Без кирпича лофт просто невозможен / Фото Pinterest