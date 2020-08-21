Красота терракотового цвета: в Корее открыли монохромный салон красоты – фото
Известная в Южной Корее сеть салонов красоты ATOP открыла в Сеуле салон по уходу за кожей. Его особенностью является монохромный дизайн терракотового цвета и точечное искусственное освещение.
Все пространство здесь поделено на публичные и частные зоны, сообщает Archdaily.
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Проект предусматривает использование природных материалов, текстур и точечного искусственного освещения.
В зале ожидания размещен диван с металлическим дизайном / Фото Archdaily
Декор в интерьере почти отсутствует, но к сводчатому потолку дизайнеры добавили глиняную посуду. По задумке, сочетание терракотового цвета и мягкого искусственного света должно создавать комфортную и спокойную атмосферу для посетителей.
Интерьер в заведении минималистичный / Фото Archdaily
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Пространство состоит из 7 частных зон ухода за кожей, рецепции и двух изолированных комнат. Салон пока предоставляет только мелкие косметические услуги, но в планах владельцев создать также пространство для лечения проблемной кожи.
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