Этот дом напоминает кадры из фантастических фильмов. Если вы художник или просто ценитель прекрасного – арендуйте эту невероятную резиденцию на юге Италии.

Южноитальянский город Альтамура украсил необычный архитектурный объект. Про красный дом под названием Seed Of Time ( "Семена времени" – ред.) сообщает журнал Amazing Architecture .

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Красный фасад привлекает внимание прохожих / Фото Amazing Architecture

Автором проекта стала студия GG-loop. Дом реконструировали снаружи и внутри. Проект фасада назвали Gentle Genius, а внутренняя часть получила название Infection.



Дом состоит из сочетания разных линий и форм / Фото Amazing Architecture

На фасаде дома объединили хаотические поверхности с плоскими, спокойными. Такой тандем должен напоминать людям о сочетании радости и печали, которое непременно бывает в жизни.



В интерьере использовали формы, похожие на пчелиные соты / Фото Amazing Architecture

Интерьер помещения очень динамичный. Он призван побуждать к действию, помогать генерировать новые идеи.



Терраса на крыше дома / Фото Amazing Architecture

На крыше есть большая терраса с живыми деревьями. С нее можно наблюдать за жизнью города, которая происходит прямо на улице перед домом.

Этот дом можно арендовать на Airbnb. А еще здесь происходят художественные резиденции и культурные мероприятия.

Интерьер выглядит очень необычно / Фото Amazing Architecture

Стоимость аренды такого дома составляет от 167 долларов за ночь.

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