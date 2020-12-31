Праздничные дворики: яркая подборка уютных мест для отдыха
Предлагаем посмотреть, как прекрасно изменились эти 5 дворов. Хозяева сделали все возможное, чтобы в их внутренних двориках можно было проводить время с радостью и комфортом.
Волшебный дворик, украшенный гирляндами и свечами – мечта почти каждого. Подборку фото красивых дворов предлагает Boredpanda.
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Двор с деревянной беседкой
В беседке разместили мягкие кресла и зону для приготовления пищи / Фото instagram.com/beforeafter.design
Морской контейнер с прекрасным бассейном
Этот лесной дом можно использовать как дачу / Фото instagram.com/beforeafter.design
Дворик с мягким диваном для сидения
Сложно поверить, что этот двор стал таким красивым / Фото instagram.com/beforeafter.design
Деревянная платформа посреди поля
В таком месте хочется проводить уютные вечера / Фото instagram.com/beforeafter.design
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Заброшенный двор стал волшебным
В этом дворике сделали замечательные диваны и гирлянды / Фото instagram.com/beforeafter.design
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