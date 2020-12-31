Предлагаем посмотреть, как прекрасно изменились эти 5 дворов. Хозяева сделали все возможное, чтобы в их внутренних двориках можно было проводить время с радостью и комфортом.

Волшебный дворик, украшенный гирляндами и свечами – мечта почти каждого. Подборку фото красивых дворов предлагает Boredpanda . Похоже До и после дизайна: 10 фото невероятных перемен старых и некрасивых домов Двор с деревянной беседкой

В беседке разместили мягкие кресла и зону для приготовления пищи / Фото instagram.com/beforeafter.design Морской контейнер с прекрасным бассейном

Этот лесной дом можно использовать как дачу / Фото instagram.com/beforeafter.design Дворик с мягким диваном для сидения

Сложно поверить, что этот двор стал таким красивым / Фото instagram.com/beforeafter.design Деревянная платформа посреди поля

В таком месте хочется проводить уютные вечера / Фото instagram.com/beforeafter.design Оригинально На месте руины: старую ферму с обвалившейся крышей превратили в роскошный дом Заброшенный двор стал волшебным

В этом дворике сделали замечательные диваны и гирлянды / Фото instagram.com/beforeafter.design