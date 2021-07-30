Величественный замок за 1 фунт: в Шотландии продают любимую недвижимость принца Чарльза

Замок Кинлох, который расположен на острове Рам в Шотландии, ищет нового владельца. Низкая цена замка обусловлена необходимостью серьезных инвестиций в ремонт здания.

Замку Кинлох уже 120 лет. Это любимая недвижимость принца Чарльза. Он имел большие планы по реставрации замка, но так и не успел их реализовать.

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Теперь NatureScot ищет недвижимости нового владельца. Им может стать частное лицо, благотворительный фонд или частная компания, которые пообещают провести капитальный ремонт здания.

Величественный замок ждет нового хозяина​ / Фото The Times

Цена Кинлоха составляет лишь 1 фунт, но покупатели пока не очень активны, ведь ремонтные инвестиции предусматривают сумму в 28 миллионов долларов. Стать владельцем Кинлоха можно только после подтверждения наличия этой суммы и обязательства вложить ее в улучшение состояния замка.

Жизнь среди истории​ / Фото The Times

Замок Кинлох был построен между 1897 и 1900 годами сэром Джорджем Буллоу, который был мультимиллионером. Он развлекал своих гостей спортом и охотой.