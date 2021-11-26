На краю скалы: как выглядит хижина отшельника на высоте 2,5 тысячи метров

На одном из самых высоких горных массивов Италии возвели особое сооружение – хижину путешественника, возвышающуюся над обрывом. Из дома открывается умопомрачительный вид на неприкосновенную природу.

В Доломитовых Альпах на востоке Италии архитектурная студия Demogo завершила строительство невероятной хижины. Ее главными изюминками являются оцинкованные покрытия и удивительное расположение.

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Здание возвышается над обрывом на высоте 2600 метров над уровнем моря. Удивительное расположение / Фото dezeen

Мармароль является одним из самых труднодоступных и диких районов Доломитовых Альп. Сооружение имеет площадь 30 квадратных метров и возведено, чтобы обеспечить убежище для уединения и отметить невероятное природное окружение. Место для отдыха души / Фото dezeen

Жить внутри горной хижины значит поместить себя меж линзами телескопа и узреть все вокруг. Это попытка обрамить пространство, ограничить его, сделать его связи между человеком и окружающей средой, отмечают дизайнеры студии Demogo.

Уют и комфорт / Фото dezeen

Строительство сооружения длилось дольше, чем предполагалось. Все из-за того, что конструкцию пришлось перевозить на вертолете почти три года.

Прекрасное место / Фото dezeen