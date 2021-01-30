В начале XIX века ковры были неотделимой частью интерьеров. Их клали на пол и вешали на стену, но потом их популярность резко снизилась. Прошло немного времени и любовь к коврам вернулась. В современном мире есть очень большой выбор коврового покрытия.

Источник: 24 канал

Ковры бывают натуральные (шерсть, вискоза и растительные волокна бамбука) и синтетические.

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Виды ковров

Материал

Ковры из натуральных материалов выглядят эффектнее, мягче на ощупь и имеют высокую цену. При этом они склонны к выгоранию и не способны противостоять вредителям. За ними трудно ухаживать.

Синтетические ковры легко мнутся и быстро теряют эстетичный внешний вид. Но они более доступны по цене.

Если вы решили купить ковер, то оптимальным вариантом будет ковер из смешанных материалов: шерстяной с основой нейлона, например.

Форма

Современные производители предлагают широкий выбор ковров разных форм и размеров:

круглые;

овальные;

полуэллиптические формы;

квадратные;

прямоугольные;

фигурные.

Как использовать ковер в интерьере: идеи

Обратите внимание на то, какого цвета ваш пол. Если же он светлый, то ковер можно брать как в ярких, так и темных тонах. В противном случае – лучше отказаться от мрачных оттенков и добавить спокойные, но светлые цвета.



Цветной ковер в светлой комнате / Фото pinterest

Обои и мебель очень красочные? Тогда ковер лучше выбрать однотонный или со спокойным рисунком. И наоборот – ковер может быть очень цветным, если помещение в спокойных тонах.



Красочный ковер при спокойных цветах / Фото pinterest

Если на ковре присутствуют геометрические или растительные орнаменты, желательно подобрать мебель с подобным рисунком или же похожие занавески.



Мебель и ковер могут иметь одинаковый цвет / Фото pinterest

Другие варианты / Фото pinterest, zelenasadyba

Какая опасность от ковра для здоровья

Источник: "Ковровый двор"

Пыль – самая большая проблема ковров . Она может стать причиной многих заболеваний, ведь в ней содержится плесень, микробы и клещи. Все это вызывает аллергию, а затем астму.

. Она может стать причиной многих заболеваний, ведь в ней содержится плесень, микробы и клещи. Все это вызывает аллергию, а затем астму. Во время пожара ковер вспыхивает мгновенно. Синтетический ковер в случае пожара может отравить владельца.

Даже без пожара синтетические ковры могут испарять химические вещества.

Правильный уход

Ежедневно на пол оседает пыль, падают волосы и шерсть домашних любимцев. На него переносится грязь из всех комнат.

Как часто нужно чистить ковер:

сухая – 1 раз в неделю;

влажная – 1 раз в три месяца;

глубокая – 1 раз в год.

Правильная очистка ковра

используйте холодную или теплую воду;

обрабатывайте ковер за ворсом, а не против него;

ковер нужно стелить на сухой пол;

удаляйте грязь быстро – пока не въелся.

Если вы решили приобрести ковер, то помните о том, что он может быть вредным для вашего здоровья. Кроме того, он нуждается в тщательном уходе.