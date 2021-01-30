Ковер в современном интерьере: опасность или модное решение
В начале XIX века ковры были неотделимой частью интерьеров. Их клали на пол и вешали на стену, но потом их популярность резко снизилась. Прошло немного времени и любовь к коврам вернулась. В современном мире есть очень большой выбор коврового покрытия.
Источник: 24 канал
Ковры бывают натуральные (шерсть, вискоза и растительные волокна бамбука) и синтетические.
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Виды ковров
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Материал
Ковры из натуральных материалов выглядят эффектнее, мягче на ощупь и имеют высокую цену. При этом они склонны к выгоранию и не способны противостоять вредителям. За ними трудно ухаживать.
Синтетические ковры легко мнутся и быстро теряют эстетичный внешний вид. Но они более доступны по цене.
Если вы решили купить ковер, то оптимальным вариантом будет ковер из смешанных материалов: шерстяной с основой нейлона, например.
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Форма
Современные производители предлагают широкий выбор ковров разных форм и размеров:
- круглые;
- овальные;
- полуэллиптические формы;
- квадратные;
- прямоугольные;
- фигурные.
Как использовать ковер в интерьере: идеи
Обратите внимание на то, какого цвета ваш пол. Если же он светлый, то ковер можно брать как в ярких, так и темных тонах. В противном случае – лучше отказаться от мрачных оттенков и добавить спокойные, но светлые цвета.
Цветной ковер в светлой комнате / Фото pinterest
Обои и мебель очень красочные? Тогда ковер лучше выбрать однотонный или со спокойным рисунком. И наоборот – ковер может быть очень цветным, если помещение в спокойных тонах.
Красочный ковер при спокойных цветах / Фото pinterest
Если на ковре присутствуют геометрические или растительные орнаменты, желательно подобрать мебель с подобным рисунком или же похожие занавески.
Мебель и ковер могут иметь одинаковый цвет / Фото pinterest
Другие варианты / Фото pinterest, zelenasadyba
Какая опасность от ковра для здоровья
Источник: "Ковровый двор"
- Пыль – самая большая проблема ковров. Она может стать причиной многих заболеваний, ведь в ней содержится плесень, микробы и клещи. Все это вызывает аллергию, а затем астму.
- Во время пожара ковер вспыхивает мгновенно. Синтетический ковер в случае пожара может отравить владельца.
- Даже без пожара синтетические ковры могут испарять химические вещества.
Правильный уход
Ежедневно на пол оседает пыль, падают волосы и шерсть домашних любимцев. На него переносится грязь из всех комнат.
Как часто нужно чистить ковер:
- сухая – 1 раз в неделю;
- влажная – 1 раз в три месяца;
- глубокая – 1 раз в год.
Правильная очистка ковра
- используйте холодную или теплую воду;
- обрабатывайте ковер за ворсом, а не против него;
- ковер нужно стелить на сухой пол;
- удаляйте грязь быстро – пока не въелся.
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