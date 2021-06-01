Ковер в скандинавском стиле: 30 стильных идей для декора дома

Скандинавский стиль остается одним из самых популярных веяний современного дизайна. Его универсальность, лаконичность и доступность стали классикой, а текстуры, цвета и декор активно используются в различных интерьерах. Если вы тоже успели полюбить скандинавский стиль, но пока не планируете ремонт – начните с деталей. Например, обратите внимание на эти хлопковые и шерстяные коврики.
Основное отличие скандинавских ковров – использование исключительно натуральных материалов и минималистичный орнамент. Кроме этого каждый из предложенных вариантов обеспечит уют, как в спальне, так и прихожей.
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Хлопчатобумажные и шерстяные ковры особенно долговечны, поэтому лаконичный дизайн, который никогда не потеряет актуальности, будет правильным выбором.
Классика скандинавского стиля
Скандинавский ковер с ворсом / Фото Home-designing
Текстурный ковер с высоким ворсом / Фото Home-designing
Текстурный ковер с высоким ворсом / Фото Home-designing
Минималистичный ковер с принтом / Фото Home-designing
Ковер из овечьей шкуры / Фото Home-designing
Многослойный ковер в скандинавском стиле / Фото Home-designing
Традиционный сотканный ковер / Фото Home-designing
Хлопчато-шерстяной ковер / Фото Home-designing
Асимметричный коврик из новозеландской шерсти / Фото Home-designing
Абстракції
Современный абстрактный ковер в скандинавском стиле / Фото Home-designing
Шерстяной скандинавский коврик для прихожей / Фото Home-designing
Ковер с яркими акцентами / Фото Home-designing
Современный скандинавский ковер с цветными вставками / Фото Home-designing
Контрастный современный скандинавский шерстяной ковер / Фото Home-designing
Скандинавский ковер с линиями / Фото Home-designing
Геометрия
Аутентичный ковер с бахромой / Фото Home-designing
Геометрический ковер в скандинавском стиле / Фото Home-designing
Модульный коврик / Фото Home-designing
Ковры для современного интерьера / Фото Home-designing
Аутентичный плотный ковер / Фото Home-designing
Современный скандинавский ковер с треугольниками / Фото Home-designing
Ретро-вариант скандинавского ковра / Фото Home-designing
Скандинавский ковер с рисунком ручной работы / Фото Home-designing
Классический ковер с акцентом / Фото Home-designing
Лінії та хвилі
Минималистичный скандинавский ковер / Фото Home-designing
Скандинавский ковер с полосами / Фото Home-designing
Бежево-черный скандинавский ковер / Фото Home-designing
Асимметричный ковер со вставками / Фото Home-designing
Цветной ковер с волнами / Фото Home-designing
Ковер для спальни в скандинавском стиле / Фото Home-designing