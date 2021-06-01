Ковер в скандинавском стиле: 30 стильных идей для декора дома

Скандинавский стиль остается одним из самых популярных веяний современного дизайна. Его универсальность, лаконичность и доступность стали классикой, а текстуры, цвета и декор активно используются в различных интерьерах. Если вы тоже успели полюбить скандинавский стиль, но пока не планируете ремонт – начните с деталей. Например, обратите внимание на эти хлопковые и шерстяные коврики.

Основное отличие скандинавских ковров – использование исключительно натуральных материалов и минималистичный орнамент. Кроме этого каждый из предложенных вариантов обеспечит уют, как в спальне, так и прихожей.

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Хлопчатобумажные и шерстяные ковры особенно долговечны, поэтому лаконичный дизайн, который никогда не потеряет актуальности, будет правильным выбором.

Классика скандинавского стиля



Скандинавский ковер с ворсом / Фото Home-designing



Текстурный ковер с высоким ворсом​ / Фото Home-designing



Текстурный ковер с высоким ворсом​ / Фото Home-designing



Минималистичный ковер с принтом / Фото Home-designing



Ковер из овечьей шкуры / Фото Home-designing



Многослойный ковер в скандинавском стиле / Фото Home-designing



Традиционный сотканный ковер / Фото Home-designing



Хлопчато-шерстяной ковер / Фото Home-designing



Асимметричный коврик из новозеландской шерсти / Фото Home-designing

Абстракції



Современный абстрактный ковер в скандинавском стиле / Фото Home-designing



Шерстяной скандинавский коврик для прихожей / Фото Home-designing



Ковер с яркими акцентами / Фото Home-designing



Современный скандинавский ковер с цветными вставками / Фото Home-designing



Контрастный современный скандинавский шерстяной ковер / Фото Home-designing



Скандинавский ковер с линиями / Фото Home-designing

Геометрия



Аутентичный ковер с бахромой / Фото Home-designing



Геометрический ковер в скандинавском стиле / Фото Home-designing



Модульный коврик / Фото Home-designing



Ковры для современного интерьера / Фото Home-designing



Аутентичный плотный ковер / Фото Home-designing



Современный скандинавский ковер с треугольниками / Фото Home-designing



Ретро-вариант скандинавского ковра / Фото Home-designing



Скандинавский ковер с рисунком ручной работы / Фото Home-designing



Классический ковер с акцентом / Фото Home-designing

Лінії та хвилі



Минималистичный скандинавский ковер / Фото Home-designing



Скандинавский ковер с полосами / Фото Home-designing



Бежево-черный скандинавский ковер / Фото Home-designing



Асимметричный ковер со вставками / Фото Home-designing



Цветной ковер с волнами / Фото Home-designing



Ковер для спальни в скандинавском стиле​ / Фото Home-designing