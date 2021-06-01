Основное отличие скандинавских ковров – использование исключительно натуральных материалов и минималистичный орнамент. Кроме этого каждый из предложенных вариантов обеспечит уют, как в спальне, так и прихожей.

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Хлопчатобумажные и шерстяные ковры особенно долговечны, поэтому лаконичный дизайн, который никогда не потеряет актуальности, будет правильным выбором.

Классика скандинавского стиля

​Скандинавский ковер с ворсом /
Скандинавский ковер с ворсом / Фото Home-designing

Текстурный ковер с высоким ворсом
Текстурный ковер с высоким ворсом​ / Фото Home-designing

Текстурный ковер с высоким ворсом
Текстурный ковер с высоким ворсом​ / Фото Home-designing

Минималистичный ковер с принтом
Минималистичный ковер с принтом / Фото Home-designing

Ковры из овечьей шкуры
Ковер из овечьей шкуры / Фото Home-designing

Багатошаровий килим в скандинавському стилі
Многослойный ковер в скандинавском стиле / Фото Home-designing

Традиционный сотканный ковер
Традиционный сотканный ковер / Фото Home-designing

Хлопчато-шерстяной ковер
Хлопчато-шерстяной ковер / Фото Home-designing

Асимметричный коврик из новозеландской шерсти
Асимметричный коврик из новозеландской шерсти / Фото Home-designing

Абстракції 

Современный абстрактный ковер в скандинавском стиле
Современный абстрактный ковер в скандинавском стиле / Фото Home-designing

Шерстяной скандинавский коврик для прихожей
Шерстяной скандинавский коврик для прихожей / Фото Home-designing

Ковер с яркими акцентами
Ковер с яркими акцентами / Фото Home-designing

Современный скандинавский ковер с цветными вставками
Современный скандинавский ковер с цветными вставками / Фото Home-designing

Контрастный современный скандинавский шерстяной ковер
Контрастный современный скандинавский шерстяной ковер / Фото Home-designing

Скандинавский ковер с линиями
Скандинавский ковер с линиями / Фото Home-designing

Геометрия 

Аутентичный ковер с бахромой
Аутентичный ковер с бахромой / Фото Home-designing

Геометрический ковер в скандинавском стиле
Геометрический ковер в скандинавском стиле / Фото Home-designing

Модульный коврик
Модульный коврик / Фото Home-designing

Коврики для современного интерьера / Фото Home-designing
Ковры для современного интерьера / Фото Home-designing

Аутентичный плотный ковер
Аутентичный плотный ковер / Фото Home-designing

​Сучасний скандинавський килим з трикутниками
Современный скандинавский ковер с треугольниками / Фото Home-designing

Ретро-варіант скандинавського килима
Ретро-вариант скандинавского ковра / Фото Home-designing

Скандинавский ковер с рисунком ручной работы
Скандинавский ковер с рисунком ручной работы / Фото Home-designing

Классический ковер с акцентом
Классический ковер с акцентом / Фото Home-designing

Лінії та хвилі

​Мінімалістичний скандинавський килим
Минималистичный скандинавский ковер / Фото Home-designing

 Скандинавский ковер с полосами
Скандинавский ковер с полосами / Фото Home-designing

Бежево-черный скандинавский ковер
Бежево-черный скандинавский ковер / Фото Home-designing

Асимметричный ковер со вставками
Асимметричный ковер со вставками / Фото Home-designing

Кольоровий килим з хвилями
Цветной ковер с волнами / Фото Home-designing

Ковер для спальни в скандинавском стиле
Ковер для спальни в скандинавском стиле​ / Фото Home-designing