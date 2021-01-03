Отдых мечты: фото современных домов в скандинавском стиле в Карпатах
Если вы давно мечтали об отдыхе в стильном и современном доме, затерявшемся в горах – посмотрите на эти коттеджи в Карпатах. Скандинавские интерьеры заставят вас чувствовать себя героями из фильмов.
Про стильные коттеджи для семейного отдыха сообщает официальный сайт BlackRock.
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Дома выглядят сдержанно и стильно / Фото blackrock.com.ua
Комплекс называется Black Rock Mountain Retreat. В него входят два дома: Black Rock и Black Nest.
Уютная кухня с барной стойкой в стиле скандинавский минимализм / Фото blackrock.com.ua
Коттеджи выполнили в стильном черном цвете. Они расположены далеко от других зданий и позволяют уединиться с близкими людьми в горах.
Интерьер выполнили в типичном скандинавском стиле: здесь есть печи с живым огнем, кухни-студии с барными стойками, комфортные кровати в спальнях.
Сквозь панорамные окна открываются великолепные пейзажи / Фото blackrock.com.ua
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Коттеджи имеют большие панорамные окна, которые позволяют любоваться пейзажами. Также здесь есть террасы, где можно проводить время на свежем воздухе.
Интерьер домов выглядит уютно и стильно / Фото blackrock.com.ua
В двух домах может разместиться 4 и 6 человек соответственно.
Цена за аренду дома составляет от 3400 гривен за ночь.
Как найти Black Rock Mountain Retreat на карте:
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