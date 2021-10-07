Короли инстаграма: какие цвета покорили социальную сеть
Источник:Elle Decor
Довольно часто известные дизайнеры делятся результатами своей работы в сети инстаграм. Некоторые цвета интерьера всегда получают большую популярность по сравнению с другими.
Цвет – это стержень характера интерьера. Давайте посмотрим, какая палитра сейчас в трендах инстаграма.
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"Электрический" синий
Удивительный оттенок, который придает интерьеру динамичности волн. На первый взгляд он выглядит довольно рискованным решением, но пока никто не пожалел, выбрав этот цвет.
Спокойствие и динамика / Фото Elle Decor
Лаванда
Если вы сторонник утонченности и нежности – выбор очевиден. Этот оттенок очень "сильный" и вскоре охватит все сферы, в которых задействованы дизайнеры – от обустройства помещений до упаковки товаров.
Лавандовая нежность / Фото Elle Decor
Глубокий зеленый
Цвет, который создает идеальную атмосферу для кабинета, библиотеки или пространства для творчества. Он окутает спокойствием и будет побуждать к самовыражению.
Особенная атмосфера / Фото Elle Decor