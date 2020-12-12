Сложно поверить, что это не дворец. Интерьер туалета в одном из краковских торговых центров поражает своим пышным стилем.

Про интерьер роскошного туалета сообщает шуточный ресурс Peestewardess .

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Туалет в стиле барокко поражает посетителей / Фото marro.com.pl

И женский, и мужской туалет выполнены в стиле барокко. Здесь есть золотые зеркала, обои "под старину" и характерная мебель.



Зеркала в золотых рамах / Фото krknews.pl

Туалет является общественным – каждый может им воспользоваться.



Посетители могут посидеть на мягких креслах / Фото marro.com.pl

Войдя в туалет, вы почувствуете, что находитесь во дворце. Диваны, золотые зеркала и орхидеи – весьма необычные элементы декора туалета в торговом центре, – комментирует издание KRKnews.