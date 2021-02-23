В этой квартире снесли все стены и построили их заново. Автор проекта сначала готовил квартиру для себя, а потому действовал так, как подсказывала ему интуиция.

Квартира расположена в новом жилом комплексе на улице Сечевых Стрельцов, сообщает The Village. Александр Дубов, автор проекта, изначально планировал жить в ней сам.

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Гостиная в коралловом цвете / Фото The Village

Это позволило автору не соблюдать определенной концепции. Он делал дизайн так, как подсказывала интуиция, без визуализаций.

Основных пожеланий было 2: сделать все очень качественно и сохранить бетон по возможности. Стены в квартире снесли и построили новые.



Дизайнер делал интерьер, руководствуясь собственной интуицией / Фото The Village

Дизайнер рассказывает, что сначала квартира была похожа на "тетрис".

Сначала там были две длинные комнаты, санузел и коридор неправильной формы в виде буквы "Г". Также в спальне выпирал вентиляционный канал на 45 сантиметров – одна половина в комнату, другая – в душевую, – делится Александр.



Спальня с панорамным окном / Фото The Village

Поэтому основной задачей было убрать лишние углы и сделать комнаты правильной формы. Вентиляционный канал смогли спрятать в гардеробную, санузел уменьшили.



Оригинальный санузел / Фото The Village

В квартире сделали отдельную спальню, а кухню и гостиную соединили. Это пространство визуально разделено японской шторой. Кухонный блок размещен в нише в стене.

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Гардеробная комната в квартире / Фото The Village

Дизайнер долго жил в Швеции, поэтому интерьер планировали в скандинавском стиле. Декор и лампы автор привез из Швеции, а большинство мебели приобрели у датских брендов.

Ремонт длился около года, а его стоимость составила почти 45 тысяч долларов.