Компания PPG назвала главный цвет интерьера в 2022 году: каким он будет
Источник:ppgpaints
Компания PPG, которая занимается изготовлением красок, официально объявила главный цвет 2022 года. По прогнозам экспертов, им станет Olive Sprig – яркий серо-зеленый цвет. Рассказываем, как использовать его в интерьере.
Эми Донато, старший менеджер PPG Paints, утверждает, что изменение мышления начинается с изменений окружающей среды. Поскольку почти весь наш день проходит за экранами телефонов и компьютеров, нам нужно добавить в свое пространство больше цветов, которые будут напоминать о природе.
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Строители, дизайнеры и архитекторы отходят от темных и нейтральных палитр и обращаются к насыщенным цветам. И одним из таких станет оливковый цвет.
По словам представителей компании PPG, этот успокаивающий оттенок должен внести в помещение обновленную жизненную энергию и освежить их. Этот тренд свидетельствует о том, что наступает эпоха возрождения классического дизайна.
Olive Sprig легко сочетается с натуральными материалами, такими как ротанг, тростник и дерево, а также латунной отделкой, холодным никелем и матовым черным.