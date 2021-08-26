Эми Донато, старший менеджер PPG Paints, утверждает, что изменение мышления начинается с изменений окружающей среды. Поскольку почти весь наш день проходит за экранами телефонов и компьютеров, нам нужно добавить в свое пространство больше цветов, которые будут напоминать о природе.

Читайте также Продуманность до мелочей: зачем обращать внимание на дизайнерские кондиционеры Daikin Stylish

Строители, дизайнеры и архитекторы отходят от темных и нейтральных палитр и обращаются к насыщенным цветам. И одним из таких станет оливковый цвет.

Главный цвет 2022 / Фото Pinterest

По словам представителей компании PPG, этот успокаивающий оттенок должен внести в помещение обновленную жизненную энергию и освежить их. Этот тренд свидетельствует о том, что наступает эпоха возрождения классического дизайна.

Главный цвет интерьеров 2022 / Фото Pinterest

Столовая цвета оливки / Фото Pinterest

Olive Sprig легко сочетается с натуральными материалами, такими как ротанг, тростник и дерево, а также латунной отделкой, холодным никелем и матовым черным.

Гостиная цвета оливки / Фото Pinterest

Позаботьтесь не только об интерьере, но и уюте. С системой кондиционирования Daikin это легко! Вентиляция, бесшумность, устранение аллергенов и вирусов - это не все преимущества кондиционеров Daikin. Ознакомиться подробнее с продукцией и получить консультацию от специалиста можно на сайте.

Гостиная цвета оливки / Фото Pinterest

Спальня цвета оливки / Фото Pinterest

Кухня оливкового цвета / Фото Pinterest

Санузел оливкового цвета / Фото Pinterest