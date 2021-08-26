Эми Донато, старший менеджер PPG Paints, утверждает, что изменение мышления начинается с изменений окружающей среды. Поскольку почти весь наш день проходит за экранами телефонов и компьютеров, нам нужно добавить в свое пространство больше цветов, которые будут напоминать о природе.

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Строители, дизайнеры и архитекторы отходят от темных и нейтральных палитр и обращаются к насыщенным цветам. И одним из таких станет оливковый цвет.

Головний колір 2022 рокуГлавный цвет 2022 / Фото Pinterest

По словам представителей компании PPG, этот успокаивающий оттенок должен внести в помещение обновленную жизненную энергию и освежить их. Этот тренд свидетельствует о том, что наступает эпоха возрождения классического дизайна.

Головний колір інтер'єрів 2022 року Главный цвет интерьеров 2022 / Фото Pinterest

Столовая цвета оливкиСтоловая цвета оливки / Фото Pinterest

Olive Sprig легко сочетается с натуральными материалами, такими как ротанг, тростник и дерево, а также латунной отделкой, холодным никелем и матовым черным.

Гостиная цвета оливки Гостиная цвета оливки / Фото Pinterest

Гостиная цвета оливкиГостиная цвета оливки / Фото Pinterest

Спальня кольору оливки Спальня цвета оливки / Фото Pinterest

Кухня оливкового цветаКухня оливкового цвета / Фото Pinterest

Санузел оливкового цветаСанузел оливкового цвета / Фото Pinterest