Компания друзей возобновила заброшенный особняк на Шри-Ланке: фото до и после

В 2011 году 4 друзей купили полуразрушенную виллу. Недвижимость обошлась компании в 430 000 долларов. После капитального ремонта особняк теперь сдается в аренду гостям за 1300 долларов в сутки.

В 2010 году дизайнер интерьеров Дин Шарп впервые увидел полуразрушенный особняк на Шри-Ланке. На тот момент, вилла была в аварийном состоянии: обваленные стены, штукатурка, которая крошится, выбитые окна и трещины на остатках фасада, что уцелел до нашего времени. На стропилах здания обосновались летучие мыши, а сквозь крышу проросло дерево.

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Оказалось, что особняк был возведен еще в 1912 году, владельцем здешних плантаций. Со временем жители покинули эту территорию, а здание, не получив новых владельцев, начало разрушаться.

История реконструкции



Дом до начала ремонтных работ / Фото Insider

Несмотря на то, что от жилого помещения здесь остались незначительные следы, Дин Шарп и его друзья – Дженни Льюис, Ричард Блисдэйл и Бентли где Бейер, решили приобрести полуразваленную 100-летнюю виллу и 2 акра земли за 430 000 долларов.

Шарп занялся проектом фасада и двора. Первые работы начались в декабре 2012 года, ровно через 100 лет после постройки здания. Друзья, работающие над проектом, решили вернуть зданию аутентичный вид, однако они отказались подделывать детали, которые оказались полностью разрушенными.

Перед реконструкцией ребята провели тщательную ревизию помещения. Каждая найденная деталь, рама и балка были аккуратно сняты для восстановления. При этом, рабочим не удалось сохранить оригинальный главный вход, также полностью обвалилась черепичная крыша кухонного крыла.

На разборку территории понадобилось 4 месяца.



Дом после ремонтных работ / Фото Insider

Шарп заменил крышу на белое гофрированные оцинкованное железо, чтобы придать дому более современный вид и защитить дом от животных, которые часто проникали на территорию бывшей виллы. В дом провели систему кондиционирования, водопровод и электричество. Уже в 2014 году дом был в жилом состоянии, но работы продолжались.

Вскоре в саду появился 23-метровый бассейн в стиле модерн, наполненный морской водой.

Внутренние изменения



В интерьере собрано много винтажных вещей / Фото Insider

Друзья решили придерживаться оригинального плана дома, но сделали комнаты более функциональными. Больше усилий ушло на то, чтобы реализовать ремонт без повреждений оригинальных конструкций.



Белый интерьер разбавленный большим количеством зелени / Фото Insider

Диваны и кровати с балдахином создавались под заказ. Ребята пригласили к сотрудничеству опытного плотника, который работал над отелями в Объединенных Арабских Эмиратах. Когда дело дошло до декора, Шарп начал поиски антиквариата, который впоследствии подчеркнул историческое значение здания.

Сюрпризы на каждом шагу



Бассейн в стиле модерн / Фото Insider

В саду компания обнаружила манговый сад, кокосовые пальмы и кешью. Друзья также посадили кофейные и чайные кусты, ананас, цитрусовые, перец и корицу.

Теперь вилла является одним из главных туристических мест Шри-Ланки. Друзья сдают особняк гостям за 1300 долларов за одну ночь.