Компактные апартаменты в пастельно-голубом цвете от украинского дизайнера: фото

Главная изюминка этой квартиры – непревзойденный небесно-голубой цвет, который с дотошностью подбирался целой командой дизайнера интерьеров Иры Лысюк. В комнатах для отдыха использовано приглушенный розовый. В завершение – стены кухни и ванной получили желтый оттенок.

При разработке проекта команда поработала с планированием и кардинально изменила пространство этой квартиры. Во-первых, было увеличено санузел, благодаря чему осуществилась мечта хозяйки о ванне. Во-вторых, все работы выполнялись так, чтобы сэкономить как можно больше эффективной площади для комфортной жизни.

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Кроме просторной и светлой гостиной-студии, команда занялась обустройством технических зон, в частности гардеробной и хозяйственной комнат.

Как сэкономить площадь квартиры во время ремонта



Компактные апартаменты в пастельно-голубом цвете / Фото Lysiuk



Компактные апартаменты в пастельно-голубом цвете / Фото Lysiuk



Компактные апартаменты в пастельно-голубом цвете / Фото Lysiuk

Правильный подход к ремонту был особенно важным, поскольку высота помещений в квартире составляет всего 2,5 метра. Чтобы не потратить лишних сантиметров, потолки пришлось штукатурить прямо по панелям перекрытия.

Покрытие пола также ультратонкое. Команда использовала водостойкий материал – винил. Таким образом им удалось избежать спуска потолка или поднятия пола и максимально сохранить высоту помещения.



Компактные апартаменты в пастельно-голубом цвете / Фото Lysiuk



Компактные апартаменты в пастельно-голубом цвете / Фото Lysiuk



Компактные апартаменты в пастельно-голубом цвете / Фото Lysiuk

Центральное место над обеденным столом заняла цилиндрическая конструкция из металла и сетки, которая выполняет функцию большой люстры.



Компактные апартаменты в пастельно-голубом цвете / Фото Lysiuk



Компактные апартаменты в пастельно-голубом цвете / Фото Lysiuk

Ниша для одежды в прихожей и гардероб закрыты откатными амбарными дверями. Кровать на подиуме в детской комнате стало хорошим местом для просмотра фильмов с помощью проектора. А самым интересным местом в квартире стала лаунж-зона с зеркальным потолком. Идеальное место для селфи и уединения девушки-подростка.



План помещения / Фото Lysiuk