Комната площадью 5,5 квадратных метров: как молодежь живет в Токио – фото
В Токио люди в возрасте 20-30 лет часто выбирают крошечные квартиры. Из преимуществ: маленькая плата за коммунальные услуги и удобные транспортные развязки.
Источник:FNN
Маленький жилье начал строить местный бренд "Кукури". Сегодня они сдают в аренду 1200 квартир, и спрос на них только растет.
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Крошечные квартиры стали популярными в Токио / Фото Спилитус
В малогабаритных квартирах есть туалет, душ и кухня. Площадь жилой комнаты обычно составляет 5,5 квадратных метров. Под потолком часто обустраивают спальное место – получается квартира высотой 1,5 этажа.
В таких квартирах нет места лишним вещам / Фото Спилитус
Квартиры стали очень популярными среди молодежи. Причина проста: здесь не нужно платить задаток за ремонт, комиссию владельцу и продление договора аренды. Все эти расходы неизбежны, если вы снимаете обычное жилье в Токио.
Стоимость аренды таких квартир составляет от 50 000 до 80 000 иен в месяц. То есть от 13 000 до 20 000 гривен.
В помещениях царит минимализм / Фото Спилитус
Многие жители таких квартир не имеют даже холодильника. Ежедневно они покупают все в ближайшем супермаркете.
Жилье стало очень популярным среди молодежи / Фото Спилитус
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Большинство из тех, кто снимает крохотную квартиру, очень заняты. Они приходят домой только поспать. В основном это студенты и работники различных компаний.
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