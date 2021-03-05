В Токио люди в возрасте 20-30 лет часто выбирают крошечные квартиры. Из преимуществ: маленькая плата за коммунальные услуги и удобные транспортные развязки.

Маленький жилье начал строить местный бренд "Кукури". Сегодня они сдают в аренду 1200 квартир, и спрос на них только растет.

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Крошечные квартиры стали популярными в Токио / Фото Спилитус

В малогабаритных квартирах есть туалет, душ и кухня. Площадь жилой комнаты обычно составляет 5,5 квадратных метров. Под потолком часто обустраивают спальное место – получается квартира высотой 1,5 этажа.



В таких квартирах нет места лишним вещам / Фото Спилитус

Квартиры стали очень популярными среди молодежи. Причина проста: здесь не нужно платить задаток за ремонт, комиссию владельцу и продление договора аренды. Все эти расходы неизбежны, если вы снимаете обычное жилье в Токио.

Стоимость аренды таких квартир составляет от 50 000 до 80 000 иен в месяц. То есть от 13 000 до 20 000 гривен.



В помещениях царит минимализм / Фото Спилитус

Многие жители таких квартир не имеют даже холодильника. Ежедневно они покупают все в ближайшем супермаркете.



Жилье стало очень популярным среди молодежи / Фото Спилитус

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