Комфортный семейный дом с нежными акцентами: визуализация и план квартиры

Благодаря практичным решением и правильному подходу к дизайну, компактная квартира поместила открытую кухню-гостиную, две спальни, санузел и прачечную. Дизайнеры учли все потребности молодой семьи и использовали универсальный минимализм, который с легкостью подстроится под любую цель владельцев.

Нежные акцентные цвета, использованные для квартиры площадью 71 квадратный метр, делают его максимально комфортным и уютным для каждого члена семьи. Зеленый, желтый и синий, на фоне доминирующего светлого дерева, расширяют жилое пространство, делая его более светлым.

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В отрытой части дома, которая объединяет кухню, столовую и гостиную, семья проводить больше времени. Дизайнерам пришлось позаботиться, чтобы здесь нашлось место для отдыха, встреч с гостями, саморазвития и общих приемов пищи. Мебель развернута в разные стороны, чтобы обозначить начало и завершение каждой зоны.

Кухня, столовая, гостиная



Как разделить пространство квартиры / Фото Home Designing



Плитка в зоне для приготовления пищи и паркет в столовой / Фото Home Designing



Белая стена может использоваться как фон для проектора / Фото Home Designing



Минималистичная зона для отдыха / Фото Home Designing

Так как столовая и кухня расположены максимально близко к зоне отдыха, цвета и фактуры оказались единственной возможностью разделить узкое пространство. Самым интересным решением является использование различных типов покрытия. Так, например, в кухне пересекаются серая кухонная плитка и дерево. Шкафы создают прохладный фон для обеденной зоны, тогда как фасады из дуба, служат дополнением к гостиной.

Отсутствие телевизора создает ощущение покоя. Пустая стена оставляет место для проектора, а вместо экрана дизайнеры предусмотрели элегантный стеклянный шкаф для книг.

Спальня родителей



Минималистичная спальня в нежных тонах / Фото Home Designing



Минималистичная спальня в нежных тонах / Фото Home Designing



Деревянная вагонка в спальне / Фото Home Designing

Деревянная вагонка, которая встречается и в других помещениях дома, выполняет в спальне декоративную функцию. Именно она формирует стильную стену с изголовьем кровати.

Спальня украшена арт-объектом в форме птицы, картинами и дизайнерскими настенными бра. Завершает композицию нежное сочетание зеленого и синего одеял, расположенных на кровати.

Детская комната



Детская комната / Фото Home Designing



Детская комната / Фото Home Designing

Нежная голубая краска и дерево создают спокойный фон для детской кровати. Одеяло с геометрическим узором, сочетает все цвета комнаты и становится едва ли не основным элементом общей композиции.

План дома

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