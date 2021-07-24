Комфорт и удобство: какой диван не нужно выбирать – советы экспертов

Диван занимает центральное место в гостиной, именно здесь собираются все члены семьи для отдыха и разговоров. К выбору дивана нужно подойти со всей серьезностью, иначе потом от дискомфорта будут страдать все.

Неправильно подобранный или неудобный диван способен затмить настроение хозяев на долгий период. До покупки такого предмета интерьера нужно подойти со всей серьезностью.

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Ниже несколько основных критериев, которые нужно учесть, выбирая софу.

Диван – это всегда об удобстве / Фото Unsplash

Прежде чем окунуться в разные стили диванов, уделите немного времени, чтобы подумать о своем образе жизни и о том, что вам может понадобиться от дивана в повседневной жизни. Если у вас большая семья, лучшим выбором может быть секция. Если в доме есть животные или дети, тогда стоит рассмотреть устойчивую к пятнам обшивку.

Красивый и незаменимый предмет интерьера / Фото Unsplash

Эксперты советуют при выборе дивана лично убедиться в его эксплуатационных свойствах: попробовать на нем посидеть, почувствовать его комфорт.

Место отдыха для всей семьи / Фото Unsplash

Удобство дивана в большой степени зависит от материала наполнения. Лучше не покупать диван, подушки которого набиты поролоновой или синтепоновой крошкой: они быстро потеряют форму. Лучший вариант – цельный поролоновый кусок.

Красота и уют / Фото Unsplash

Следующий важный пункт – раскладной механизм. В магазине нужно внимательно проверить эту конструкцию. Особенно, если этот диван будет часто использоваться для сна.

Диван – сердце любой гостиной / Фото Unsplash

Стоит также проверить, насколько хорошо просушен материал, из которого сделан диван. Если купить диван с влажным каркасом, он будет сохнуть уже непосредственно в квартире, а значит, каждое движение будет сопровождаться неприятными скрипучими звуками.