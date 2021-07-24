Неправильно подобранный или неудобный диван способен затмить настроение хозяев на долгий период. До покупки такого предмета интерьера нужно подойти со всей серьезностью.

Читайте 3 критерия, которые следует учесть при выборе кондиционера: видео

Ниже несколько основных критериев, которые нужно учесть, выбирая софу.

Диван – это всегда об удобстве / Фото Unsplash

Прежде чем окунуться в разные стили диванов, уделите немного времени, чтобы подумать о своем образе жизни и о том, что вам может понадобиться от дивана в повседневной жизни. Если у вас большая семья, лучшим выбором может быть секция. Если в доме есть животные или дети, тогда стоит рассмотреть устойчивую к пятнам обшивку.

Красивый и незаменимый предмет интерьера / Фото Unsplash

Эксперты советуют при выборе дивана лично убедиться в его эксплуатационных свойствах: попробовать на нем посидеть, почувствовать его комфорт.

Место отдыха для всей семьи / Фото Unsplash

Удобство дивана в большой степени зависит от материала наполнения. Лучше не покупать диван, подушки которого набиты поролоновой или синтепоновой крошкой: они быстро потеряют форму. Лучший вариант – цельный поролоновый кусок.

Красота и уют / Фото Unsplash

Следующий важный пункт – раскладной механизм. В магазине нужно внимательно проверить эту конструкцию. Особенно, если этот диван будет часто использоваться для сна.

Диван – сердце любой гостиной / Фото Unsplash

Стоит также проверить, насколько хорошо просушен материал, из которого сделан диван. Если купить диван с влажным каркасом, он будет сохнуть уже непосредственно в квартире, а значит, каждое движение будет сопровождаться неприятными скрипучими звуками.