Каждый из стульев из этой коллекции имеет собственный цвет, размер и даже темперамент. Если внимательно присмотреться, эта мебель действительно напоминает собак различных пород.

Овчарка, доберман, джек-рассел-терьер – очертания этих пород можно увидеть в стульях из новой коллекции Studio 212 Fahrenheit. Дизайнеры добавили каждому предмету собственный характер и индивидуальную "внешность".

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Стулья словно выполняют команды / Фото 212f.nl

Studio 212 Fahrenheit голландская дизайн-студия. Как они сами утверждают, команда работает на пересечении дизайна и искусства.



Мебель похожа на различные породы собак / Фото 212f.nl

В основе удивительной мебели лежит тезис о том, что хозяева дают своим собакам команду "сидеть". Такую же команду конструктор стула дает пользователю.



Стул напоминает собаку, которая играет / Фото 212f.nl

С помощью "Сидеть" мы критически смотрим на дизайн, но также и на самих себя, – делятся впечатлениями разработчики.

Стулья из коллекции, подобно собакам, выполняют команды. Они дают лапу, прижимаются к земле и стоят в красивой стойке.



Фото 212f.nl



Фото 212f.nl