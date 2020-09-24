Пандемия заставила многих людей в мире работать дома. Кто из нас не мечтал о своеобразном "коконе", в котором нас не будут беспокоить шум, домашние хлопоты, крик детей (этот список можно продолжать вечно)? Английская студия предлагает вариант мини-домика, который можно установить в собственном саду.

Проект разработан английским агентством Boano Prišmontas, сообщает Dezeen.

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Модульный домик очень легко собрать / Фото Dezeen

Домашний офис из древесины можно собрать за сутки и разместить в саду или на газоне перед домом. Он создан специально для тех, кто нуждается в тишине и уединении для работы, однако не может получить этого дома.

Офисы назвали "Моя комната в саду". Их создают из модульных деревянных элементов. Покупатели могут самостоятельно выбирать размер и конфигурацию домика.



Размеры офиса можно выбирать индивидуально / Фото Dezeen

Авторы любят говорить, что их модульные офисы собирать проще, чем мебель из IKEA. Конструкции достаточно легкие и малогабаритные – их можно поднять по крутой лестнице и разместить в узком, ограниченном пространстве.

Сбор модулей можно выполнить с помощью шестигранного ключа или электрической дрели. Конструкция очень интуитивная и понятная. Пособия доступны, но не нужны, – отмечают разработчики.



Интерьер в модульном офисе достаточно лаконичный / Фото Dezeen

Дизайнеры отмечают, что домик – это не что-то вроде садового сарая. "Моя комната в саду" создана с учетом требований к комфорту и освещению.

Самый маленький домик имеет размеры 1,8 метра на 2,4 метра. Высота потолка – 2,5 метра. Размеры могут варьироваться в зависимости от требований покупателя.

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Интерьер кабинета почти полностью сделан из дерева. В дизайне продумали различные секции и места для полок, столов и ящиков.



Домик не требует много места​ / Фото Dezeen

Пользователи устанавливают такую ​конструкцию даже на крышах.

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