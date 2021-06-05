Когда шопинг – действительно искусство: 5 фантастических торговых центров – фото

В эру онлайн-шоппинга и осознанного потребления, торговые центры перестали выполнять роль рынка и стали главной точкой отдыха и развлечений. С изменением их функции, изменилась и форма. Следовательно, торговые центры стали чем-то большим: их экстерьеры привлекают туристов, а интерьер не уступает современным галереям.

Сегодня среди мировых торговых центров можно найти сооружения, которые педантично работают с городским пространством, заботятся об инклюзивности и выполняют эстетическую функцию. Архитекторы понимают их важность, поэтому стараются внести в каждый проект как можно больше современных решений. И им это удается.

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Сегодня мы покажем 5 торговых центров, которые имеют все шансы стать памятниками архитектуры.

Westside Bruennen



​Мировые торговые центры / Фото Losko



Мировые торговые центры / Фото Losko

Швейцарский торговый центр, построенный в 2008 году студией Libeskind, считается одним из примеров деконструктивизма. Большинство работ студии – это эклектика, таким образом архитекторы ведут диалог между прошлым и будущим.



​Мировые торговые центры / Фото Losko

Для работ Libeskind характерны острые углы, спутанность форм, ломаные формы. Все это проявилось и в торговом центре. Несмотря на свой стиль, Westside Bruennen удачно вписывается в городскую среду. Здание задумано как связующее звено между городом и сельской местностью. Поэтому на нём можно увидеть как дерево, так и стекло.

Markthal Rotterdam



Мировые торговые центры / Фото Losko

Нидерландский торговый центр Markthal появился еще в 2014. Именно тогда архитектурное бюро MVRDV решило провозгласить свою миссию – "создание городского пространства, которое способствует социальному взаимодействию и удовлетворяет основные запросы жителей".



Мировые торговые центры / Фото Losko



Мировые торговые центры / Фото Losko

Markthal содержит магазины, рестораны, жилой комплекс на 228 квартир, крытый городской рынок и даже залы для искусства. Таким образом архитекторы сэкономили немало городского пространства. Днем сооружение функционирует в основном как рынок, а в темное время суток становится местом отдыха с ресторанами и барами.

Forum Gdańsk



Мировые торговые центры / Фото Losko

Торговый центр продолжает историческое значение пространства Гданьска. Ранее на месте объекта располагались одни из первых рынков, этой идеей и воспользовались архитекторы студии SUD.



Мировые торговые центры / Фото Losko



Мировые торговые центры / Фото Losko

Здание является своеобразной цепочкой нескольких сооружений, соединенных между собой. Так центр лишился массивности, нехарактерной для этой местности. Также здесь используется имитация красного керамического кирпича – материала, присущего в польской традиционной архитектуре.

Morocco Mall



Мировые торговые центры / Фото Losko



Мировые торговые центры / Фото Losko

Morocco Mall разработала студия Design International, которая специализируется на торговых и бизнес-центрах.

Morocco Mall стал вторым по величине торговым центром Африки, заняв площадь в 10 гектаров. Объект, длиной в 628 метра проходит вдоль береговой линии, подчеркивая ее протяженность, при этом торговый центр никоим образом не нарушает рельеф местности. Важно, что здесь преобладают плавные линии, которые сочетаются с контуром морского берега.

Sony Center



Мировые торговые центры / Фото Losko



Мировые торговые центры / Фото Losko

Сегодня – это одна из главных архитектурных достопримечательностей нового Берлина. Торговый центр находится на Потсдамской площади, которая была разрушена во время Второй мировой войны, в результате разделения Германии. Площадь вернулась только в 1989 году, после падения стены. А в 1996 году власти приняли решение построить здесь здание, которое будет символизировать объединенного Берлина.



Мировые торговые центры / Фото Losko

Sony Center – это комплекс 7 отдельных зданий, которые образуют пешеходное треугольное пространство, куда включены памятники довоенного прошлого.