Один из самых известных архитекторов современности Заха Хадид недавно завершила еще один масштабный проект. Infinitus Plaza имеет площадь более 185 тысяч квадратных метров и является воротами нового центрального делового района Байюнь. Это поразительный квартал, в котором представлены новейшие дизайнерские и архитектурные разработки. Он построен на месте бывшего аэропорта.

Актуально Проект украинских дизайнеров выиграл награду на международном конкурсе в Лос-Анджелесе

Infinitus Plaza охватывает подземный тоннель метро, разделяя штаб-квартиру на два здания, которые соединяются между собой на нескольких уровнях.

Невероятный дизайн / Фото archdaily

Сооружение расположено на восьми этажах в виде ряда бесконечных колец, улучшающих взаимодействие и коммуникацию между всеми отделами. Такой дизайн создает всевозможные общие внутренние и открытые пространства, которые формируют чувство единения сообщества.

Инновационный стиль / Фото archdaily

В соединенных мостах размещены разнообразные гибкие помещения для сотрудников. Мосты также соединяют офисы с другими торговыми и обеденными зонами.

Зеленая крыша составляет половину общей площади кровли / Фото archdaily

Расположенный во влажном субтропическом климате Гуанчжоу, Infinitus Plaza был разработан и построен в соответствии со всеми известными современными экономическими нормами строительства. Ту удалось уменьшить выбросы углерода и благодаря оптимизации конструкции уменьшить количество необходимого бетона и увеличить долю содержания вторсырья.

Здесь привлекли систему повторного использования дождевой воды / Фото archdaily

При строительстве Infinitus Plaza использовали преимущественно переделанные материалы, в основном сталь, медь, стекло, профили из алюминиевых сплавов, гипсовые изделия и дерево.