В Саудовской Аравии украли дизайн и название киевской кофейни Takava: фотодоказательства
Кафе Takava открыли в Саудовской Аравии. В нем точно воссоздали интерьер киевского заведения, и даже повторили логотип. Однако кофейня не имеет никакого отношения к сети заведений в украинской столице.
Про плагиат бренда сети Takava Coffee-Buffet сообщает The Village.
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Представители Takava в Киеве утверждают, что заведение в Эр-Рияде даже мебель заказало у украинского производителя.
Логотип заведения в Эр-Рияде точно воспроизводит оригинал / Фото twitter.com/_waseem24
Владельцы оригинального бренда обратились за помощью к юристам.
Кафе в Саудовской Аравии начало работать в августе 2020 – гораздо позже оригинального бренда.
Takava в Киеве / Фото lasoon.net
Владельцы кафе в Эр-Рияде украли не только идею дизайна, а также название и логотип.
Сравнение интерьеров двух заведений / Фото The Village
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