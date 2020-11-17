Кафе Takava открыли в Саудовской Аравии. В нем точно воссоздали интерьер киевского заведения, и даже повторили логотип. Однако кофейня не имеет никакого отношения к сети заведений в украинской столице.

Про плагиат бренда сети Takava Coffee-Buffet сообщает The Village .

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Представители Takava в Киеве утверждают, что заведение в Эр-Рияде даже мебель заказало у украинского производителя.



Логотип заведения в Эр-Рияде точно воспроизводит оригинал / Фото twitter.com/_waseem24

Владельцы оригинального бренда обратились за помощью к юристам .

Кафе в Саудовской Аравии начало работать в августе 2020 – гораздо позже оригинального бренда.



Takava в Киеве / Фото lasoon.net

Владельцы кафе в Эр-Рияде украли не только идею дизайна, а также название и логотип .



Сравнение интерьеров двух заведений / Фото The Village

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