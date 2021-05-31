Современный центр семейного отдыха Shell House планируется построить у моря в селе Коблево , Николаевская область, Украина. База отдыха предназначена, как для небольших семей (2 человека), так и для больших (4 человека и более).

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Концепция жилья позаимствована у формы мидии – очень распространенного в этом районе моллюска. Основным материалом для строительства является дерево, которое есть, как в основе конструкции, так и в отделке. Фасады изготовлены из тростника.

Проект Shell house / Фото kb-partners.com.ua

Проект Shell house / Фото kb-partners.com.ua

Проект Shell house / Фото kb-partners.com.ua

Необычная форма и материалы здания не оставят вас равнодушными. Завершение строительства планируется весной 2023 года. Советуем вам посетить и насладиться отдыхом в необычном месте!

Проект Shell house / Фото kb-partners.com.ua

Интерьер Shell house / Фото amazingarchitecture.com

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