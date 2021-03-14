Магическая атмосфера: книжный магазин в Киеве со сказочным интерьером – фото
Старейший книжный магазин Киева имеет не только давнюю историю. Его интерьер привлекает любителей сказок, а также блогеров, которые делают оригинальные фото для инстаграма.
Источник:инстаграм Сяйво книги
Интерьер книжного магазина "Сяйво книги" напоминает кадры из фильмов о Гарри Поттере. Здесь присутствует таинственная атмосфера старинной библиотеки, а еще посетителей привлекают захватывающие кованые лестницы, где можно делать фото в стиле фэнтези.
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Интерьер напоминает кадры из фильмов про волшебников / Фото Maximumukraine
Этот книжный магазин – самый старый в Киеве. Он работает также как площадка для проведения различных литературных и художественных мероприятий.
Вход в магазин в центре Киева / Фото Kyivpastfuture
Светлый деревянный пол делает интерьер магазина изысканным. Большие окна-арки открывают панорамный вид на центр украинской столицы.
Второй этаж сделан в виде балкона / Фото Сяйво книги
Посетители делают атмосферные фото в магазине:
Лестница с коваными перилами ведет на 2-й этаж с книжными стеллажами. Второй этаж сделан в виде балкона, который разбивает сплошное пространство с высоким потолком.
Лестница с коваными элементами / Фото Сяйво книги
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В заведении проводят различные литературные мероприятия / Фото Kyivpastfuture
Как найти книжный магазин "Сяйво книги" на карте:
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