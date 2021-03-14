Старейший книжный магазин Киева имеет не только давнюю историю. Его интерьер привлекает любителей сказок, а также блогеров, которые делают оригинальные фото для инстаграма.

Интерьер книжного магазина "Сяйво книги" напоминает кадры из фильмов о Гарри Поттере. Здесь присутствует таинственная атмосфера старинной библиотеки, а еще посетителей привлекают захватывающие кованые лестницы, где можно делать фото в стиле фэнтези.

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Интерьер напоминает кадры из фильмов про волшебников / Фото Maximumukraine

Этот книжный магазин – самый старый в Киеве. Он работает также как площадка для проведения различных литературных и художественных мероприятий.



Вход в магазин в центре Киева / Фото Kyivpastfuture

Светлый деревянный пол делает интерьер магазина изысканным. Большие окна-арки открывают панорамный вид на центр украинской столицы.



Второй этаж сделан в виде балкона / Фото Сяйво книги

Посетители делают атмосферные фото в магазине:

Лестница с коваными перилами ведет на 2-й этаж с книжными стеллажами. Второй этаж сделан в виде балкона, который разбивает сплошное пространство с высоким потолком.



Лестница с коваными элементами / Фото Сяйво книги

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Адрес книжного магазина "Сяйво книги": Киев, улица Большая Васильковская, 6.



В заведении проводят различные литературные мероприятия / Фото Kyivpastfuture