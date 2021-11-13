Классика в сочетании с промышленными колесами: как выглядит интерьер в стиле стимпанк

Стимпанк – особое направление в дизайне, которое появилось недавно. В нем смешивается классика и футуристическое вдохновение.

Стимпанк – раздел фантастики, в котором основное действие происходит в мире, где широко используются технологии машин. Этот подвид будет иметь много деталей Америки или Англии второй половины XIX века, эпоху раннего капитализма с характерным фабрично-городским пейзажем.

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Для дизайна интерьеров это относительно новое направление, где викторианские элементы переплетаются со сталью, медью, шестернями и промышленными колесами.

Поскольку стимпанк – это праздник 19 века, исследование неизвестного, открытые кирпичи являются отличным дополнением для такого интерьера.

Особенный стиль / Фото artstation

Дизайн в стиле стимпанк – это интерьер, наполненный старой мебелью с характерными изменениями цвета и трещинами, а также элементами меди, стали и стекла.

Необычный интерьер / Фото artstation

Стимпанк-интерьеры чуть-чуть похожи на лофт, но столичный шик безусловно уступает элементам в викторианском и винтажном стилях.

Интересные сочетания / Фото artstation

Прекрасными деталями для такого интерьера могут быть часы, глобусы, микроскопы, зрительные трубы и астролябии. Также используйте старые карты, фотографии с сепией, кожаные чемоданы и сундуки.

Вест стиль помещения должен быть немного как в фильмах о приключениях Шерлока Холмса с Робертом Дауни-младшим в главной роли! Все модели, планы или миниатюры дирижаблей здесь также будут прекрасно выглядеть.