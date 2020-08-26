Классический белый – дизайнеры перепланировали две квартиры в одну в Польше: фото и проект
Видовая квартира в Познани расположена на седьмом этаже – большой и просторной она стала в результате слияния двух квартир. Ее пространство разделено на две основные и одновременно общие зоны.
Первая зона включает спальню, ванную комнату и шкаф-купе, вторая – гостиную, столовую, а также прихожую с выходом в туалет, пишет издание Archdaily.
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Передвижные стены в виде раздвижных дверей позволяют пользователю настраивать частные и общественные пространства в зависимости от желания.
Кухню удалось гармонично совместить со столовой / Фото Archdaily
Интерьер выполнили в приглушенных цветах, на фоне которых хорошо видны яркие элементы и детали.
Одним из ярких акцентов является кровать / Фото Archdaily
Атмосферу квартиры дополняет пол пепельного цвета, а также синяя, розовая, белая и зеленая мозаика в ванной и кухне. Основной цвет всего дизайна – белый.
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