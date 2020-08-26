Видовая квартира в Познани расположена на седьмом этаже – большой и просторной она стала в результате слияния двух квартир. Ее пространство разделено на две основные и одновременно общие зоны.

Первая зона включает спальню, ванную комнату и шкаф-купе, вторая – гостиную, столовую, а также прихожую с выходом в туалет, пишет издание Archdaily. Читайте также: Как создать современное жилье в историческом здании: пример из США Передвижные стены в виде раздвижных дверей позволяют пользователю настраивать частные и общественные пространства в зависимости от желания. Кухню удалось гармонично совместить со столовой / Фото Archdaily Интерьер выполнили в приглушенных цветах, на фоне которых хорошо видны яркие элементы и детали. Одним из ярких акцентов является кровать / Фото Archdaily Атмосферу квартиры дополняет пол пепельного цвета, а также синяя, розовая, белая и зеленая мозаика в ванной и кухне. Основной цвет всего дизайна – белый. Больше фото стильной квартиры в Польше: А подобрать камин, который идеально впишется в ваш дизайн, можно по ссылке