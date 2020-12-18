Известный американский журнал написал про ресторан в Киеве: какое заведение попало на обложку
Популярный журнал Interior Design Magazine поместил на обложку ресторан в Киеве. Заведение под названием China Ma привлекло внимание своим "антикоронавирусним" дизайном.
Про успех киевского ресторана сообщает БЖ.
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Интерьер ресторана китайской кухни в Киеве / Фото yoddesign.com.ua
Украинский проект попал на обложку ноябрьского номера журнала Interior Design Magazine. China Ma расположен недалеко от Южного вокзала в Киеве.
Вот так выглядит обложка журнала / Фото Interior Design Magasine
Над дизайном интерьера работали специалисты из YOD Group.
Ресторан China Ma / Фото Elledecoration
Основной "изюминкой" интерьера стал LED-экран. Здесь изображена азиатская девушка, которая демонстрирует различные эмоции. На ее лице изобразили актуальной аксессуар – маску. Именно этот арт-объект привлек внимание редакторов журнала.
Именно эта маска привлекла внимание редакции журнала / Фото Edagoroda
Interior Design Magazine– именитый американский журнал о дизайне. Ежегодно редакция журнала устраивает фестиваль Best of Design, во время которого награждают лучшие дизайнерские проекты в различных номинациях.
В этом году победу впервые получили украинцы. Проект салона Say No Mo от студии Balbek Bureau стал лучшим в номинации Beauty ("Красота" – ред.).
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Как найти ресторан китайской кухни China Ma на карте:
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