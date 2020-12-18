Популярный журнал Interior Design Magazine поместил на обложку ресторан в Киеве. Заведение под названием China Ma привлекло внимание своим "антикоронавирусним" дизайном.

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Интерьер ресторана китайской кухни в Киеве / Фото yoddesign.com.ua

Украинский проект попал на обложку ноябрьского номера журнала Interior Design Magazine. China Ma расположен недалеко от Южного вокзала в Киеве.



Вот так выглядит обложка журнала / Фото Interior Design Magasine

Над дизайном интерьера работали специалисты из YOD Group.

Адрес ресторана China Ma: город Киев, улица Георгия Кирпы, 5.



Ресторан China Ma / Фото Elledecoration

Основной "изюминкой" интерьера стал LED-экран. Здесь изображена азиатская девушка, которая демонстрирует различные эмоции. На ее лице изобразили актуальной аксессуар – маску. Именно этот арт-объект привлек внимание редакторов журнала.



Именно эта маска привлекла внимание редакции журнала / Фото Edagoroda

Interior Design Magazine – именитый американский журнал о дизайне. Ежегодно редакция журнала устраивает фестиваль Best of Design, во время которого награждают лучшие дизайнерские проекты в различных номинациях.

В этом году победу впервые получили украинцы. Проект салона Say No Mo от студии Balbek Bureau стал лучшим в номинации Beauty ("Красота" – ред.).

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