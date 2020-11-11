Это заведение имеет необычный дизайн и "самый длинный стол в Восточной Европе". Гостям здесь предлагают авторские блюда от судьи популярной передачи "Мастер Шеф".

О ресторане с восточным интерьером рассказывает ресурс Mayertrade .

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Инсталляция на потолке привлекает внимание / Фото NashKiev

Полное название заведения звучит как BAO Modern Chinese Cuisine . Его владельцем является известный в Украине шеф-повар и судья шоу "Майcтер Шеф" Эктор Хименес-Браво .

Над интерьером заведения работали более 7 месяцев.



Стол рассчитан на 44 гостя / Фото Kyiv Maps

Люблю роскошные интерьеры и необычные дизайнерские решения. Именно поэтому хочу посетить это место, – пишут пользователи сервиса отзывов Tomato.

Посетителей поражает инсталляция на потолке : она называется "Кожа дракона" . Это главный декоративный элемент в помещении.



Посетители могут наблюдать за процессом приготовления пищи на открытой кухне / Фото Mayertrade

"Изюминка" заведения – стол-рекордсмен. Прямо под "Кожей дракона" стоит стол на 44 гостя. Его называют "самым длинным столом в Восточной Европе" .

На втором этаже атмосфера более интимная – здесь разместили преимущественно столики на двоих . Особое настроение создают камин и свечи .



Освещение в традиционных китайских цветах / Фото Mayertrade

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Кухня в ресторане открытая. Гости имеют возможность наблюдать за всеми этапами приготовления пищи. Процесс синхронной работы на кухне напоминает слаженный танец .



В ресторане есть уголки с менее традиционным интерьером / Фото Mayertrade

Адрес ресторана восточной кухни: город Киев, станция метро Кловская, улица Мечникова 14/1.