Самый длинный стол в Европе: как выглядит китайский ресторан Эктора Хименеса-Браво в Киеве
Это заведение имеет необычный дизайн и "самый длинный стол в Восточной Европе". Гостям здесь предлагают авторские блюда от судьи популярной передачи "Мастер Шеф".
О ресторане с восточным интерьером рассказывает ресурс Mayertrade.
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Инсталляция на потолке привлекает внимание / Фото NashKiev
Полное название заведения звучит как BAO Modern Chinese Cuisine. Его владельцем является известный в Украине шеф-повар и судья шоу "Майcтер Шеф" Эктор Хименес-Браво.
Над интерьером заведения работали более 7 месяцев.
Стол рассчитан на 44 гостя / Фото Kyiv Maps
Люблю роскошные интерьеры и необычные дизайнерские решения. Именно поэтому хочу посетить это место, – пишут пользователи сервиса отзывов Tomato.
Посетителей поражает инсталляция на потолке: она называется "Кожа дракона". Это главный декоративный элемент в помещении.
Посетители могут наблюдать за процессом приготовления пищи на открытой кухне / Фото Mayertrade
"Изюминка" заведения – стол-рекордсмен. Прямо под "Кожей дракона" стоит стол на 44 гостя. Его называют "самым длинным столом в Восточной Европе".
На втором этаже атмосфера более интимная – здесь разместили преимущественно столики на двоих. Особое настроение создают камин и свечи.
Освещение в традиционных китайских цветах / Фото Mayertrade
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Кухня в ресторане открытая. Гости имеют возможность наблюдать за всеми этапами приготовления пищи. Процесс синхронной работы на кухне напоминает слаженный танец.
В ресторане есть уголки с менее традиционным интерьером / Фото Mayertrade
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