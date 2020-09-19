В Китае многоэтажки с вертикальным лесом заполонили комары: почему там не хотят жить люди
Проживание в "вертикальном лесу", свежий воздух и много растений на балконах предлагали покупателям квартир в новом жилом комплексе в городе Чэнду, Китай.
Однако в необычных китайских многоэтажках никто не захотел жить из-за комаров, сообщает BangkokPost.
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Стильный проект постепенно превращается в "джунгли" / Фото Forums.hardwarezone
Проект был создан компанией Qiyi City Forest Garden. В нем насчитывается 826 квартир. Застройщик сообщил, что все они были проданы до апреля 2020 года.
На каждом балконе в многоэтажках предполагалось место для больших вазонов. Однако неправильный подход к вертикальному озеленению фактически погубил идею авторов проекта.
Растения должны были стать интересным дизайнерским решением, но создали много неудобств / Фото Forums.hardwarezone
Кроме законных жителей, растения также нравятся ... комарам. Из-за надоедливых насекомых владельцы отказываются переезжать в свое новое экологичное жилье.
Растения захватили все пространство из-за отсутствия ухода / Фото Wsjournal
Отсутствие ухода за вазонами приводит к тому, что комаров становится все больше. Растения очень быстро разрастаются и гниют.
Сегодня в экспериментальном комплексе проживает около 10 семей. Его башни напоминают кадры из постапокалиптических фильмов.
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Только в нескольких квартирах вечером светятся огоньки и заметно подрезанный "балконный" лес.
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