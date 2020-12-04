Как в кино: в США сделали дом из сериалов про Рождество – фото интерьера
Этот дом украсили скульптурами, мебелью и декором, которые можно увидеть в популярных сериалах и фильмах о Рождестве. Рассказываем, как можно почувствовать себя главным героем и пожить в кадре из фильма.
Про интересный дизайн сообщает журнал House Beautiful.
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Скульптуры Щелкунчиков у входа в дом / Фото House Beautiful
Авторы проекта, построенного в Коннектикуте, вдохновлялись фильмами про Рождество и Новый год.
Дом назвали It's a Wonderful Lifetime ("Эта прекрасная жизнь" – ред.). Уже скоро его можно будет арендовать.
Рождественский декор из любимых сериалов / Фото House Beautiful
Автором проекта стала студия Vrbo. Она создала коллаборацию с американским телеканалом Lifetime, чтобы максимально точно передать атмосферу их фильмов.
В доме есть большой набор рождественского декора. Все это – воспроизведение реквизита рождественских фильмов, которые любят американцы.
Станция для написания писем / Фото House Beautiful
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Здесь есть кресло Санта-Клауса и стол, где тот пишет письма для малышей, рождественский поезд, елки и праздничные венки.
Каждый, кто арендует дом, получит доступ к просмотру фильмов телеканала Lifetime течение своего пребывания.
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