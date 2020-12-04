Этот дом украсили скульптурами, мебелью и декором, которые можно увидеть в популярных сериалах и фильмах о Рождестве. Рассказываем, как можно почувствовать себя главным героем и пожить в кадре из фильма.

Про интересный дизайн сообщает журнал House Beautiful .

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Скульптуры Щелкунчиков у входа в дом / Фото House Beautiful

Авторы проекта, построенного в Коннектикуте , вдохновлялись фильмами про Рождество и Новый год.

Дом назвали It's a Wonderful Lifetime ("Эта прекрасная жизнь" – ред.). Уже скоро его можно будет арендовать.

Цена "рождественского" дома составляет 100 долларов за ночь .



Рождественский декор из любимых сериалов / Фото House Beautiful

Автором проекта стала студия Vrbo . Она создала коллаборацию с американским телеканалом Lifetime , чтобы максимально точно передать атмосферу их фильмов .

В доме есть большой набор рождественского декора. Все это – воспроизведение реквизита рождественских фильмов, которые любят американцы .



Станция для написания писем / Фото House Beautiful

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Здесь есть кресло Санта-Клауса и стол, где тот пишет письма для малышей , рождественский поезд, елки и праздничные венки.